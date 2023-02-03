На 9 лет посадили в колонию чрезвычайной безопасности журналиста Махамбета Абжана

Фото: facebook.com/mahambet2017

В суде № 2 Сарыаркинского района Астаны огласили приговор по делу блогера и журналиста Махамбета Абжана, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Зачитала приговор судья Айжан Кульбаева.

"Махамбета Абжана признать виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью 3 статьи 274; пунктом 2 части 4 статьи 194 УК РК, и назначить наказание по части 3 статьи 274 УК РК - два года лишения свободы, по пункту 2, части 3, статьи 274 УК РК - девять лет лишения свободы. По совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно назначить Абжану девять лет лишения свободы", - сказала она и добавила: "Признать в действиях Абжана опасный рецидив преступлений. Отбывание лишения свободы назначить в учреждении УИС чрезвычайной безопасности. Меру пресечения содержания под стражей до вступления приговора в законную силу оставить без изменений".

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что прокурор запросил для Махамбета Абжана 11 лет лишения свободы в УИС чрезвычайной безопасности.

Напомним, 3 июля 2022 года, перед зданием столичного БЦ "Astana Tower", при получении 50 млн тенге был задержан журналист Махамбет Абжан.

"Антикоррупционной службой пресечена преступная деятельность гражданина Махамбета Абжан, вымогавшего деньги в особо крупном размере у предпринимателя под угрозой распространения в СМИ порочащих сведений. 3 июля в результате проведенной спецоперации гражданин Махамбет Абжан был задержан с поличным после получения 50 миллионов тенге и водворен в ИВС", - проинформировали в Антикоре.