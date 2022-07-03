Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане

Сегодня, 3 июля, в Нур-Султане, перед зданием БЦ "Astana Tower", при получении 50 млн тенге был задержан журналист Махамбет Абжан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Антикор.

"Антикоррупционной службой пресечена преступная деятельность гражданина Махамбета Абжан, вымогавшего денежные средства в особо крупном размере у предпринимателя под угрозой распространения в СМИ порочащих сведений. 3 июля в результате проведенной спецоперации гражданин Махамбет Абжан был задержан с поличным после получения 50 миллионов тенге и водворен в ИВС ДП г. Нур-Султан", - проинформировали в Антикоре.

Проверяется информация о причастности Махамбета Абжан к другим аналогичным преступлениям, сообщили в ведомстве.

В соответствии со статьей 201 УПК РК, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит, добавили в пресс-службе.