Приграничные регионы: какова доля отечественной продукции на торговых полках

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Председатель комитета торговли МТИ РК Айдар Абилдабеков провел совещание по вопросам развития торговли в приграничных западных регионах, поддержки отечественных производителей и защиты внутреннего рынка от импортного демпинга, передает Kazpravda.kz

Анализ доли отечественной продукции в торговых сетях двух областей показал, что казахстанское молоко составляет 83%, колбасные изделия — 78%, подсолнечное масло — 43%, сливочное масло — 67%, мясо кур — 60%. В Западно-Казахстанской области отечественное молоко составляет 48%, колбасные изделия — 71%, подсолнечное масло — 51%, сливочное масло — 71%, куриное мясо — 90%.

В этих регионах объем отечественной продовольственной продукции превышает 30%.

«Актюбинская и Западно-Казахстанская область в связи с приграничным расположением вынуждены конкурировать с импортной продукцией в большей степени, чем другие регионы. В правилах внутренней торговли установлено требование, что объем отечественной продовольственной продукции на полках торговых сетей должен составлять не менее 30%, а также закреплен приоритет по ее размещению на самом видном месте. Министерством разработан механизм встречных обязательств для субъектов бизнеса. Предприниматели, получившие государственную поддержку, обязаны размещать на торговых полках не менее 50% отечественной продовольственной продукции и не менее 20% отечественной непродовольственной продукции», — отметил глава комитета торговли Айдар Абилдабеков.

В январе-июне текущего года импорт в Казахстане сократился на 7,6%. Напомним, для защиты внутреннего рынка от импортозависимости министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев встретился с представителями бизнеса СКО и обсудил вопросы внутренней торговли. В Акмолинской области доля отечественных молочных продуктов и пшеничной муки на торговых полках превышает 70%. Куриное мясо на 100% состоит из казахстанской продукции, подсолнечное масло – 50%, колбасные изделия – 60%. Отечественная молочная продукция в Костанае составляет 91%, в Павлодаре – 63%. Доля казахстанского мяса кур на торговых полках в указанных 2 регионах составляет 80%. 73% колбасных изделий, реализуемых в Павлодаре, приходится на отечественную продукцию.

«Мы занимаемся производством мучно-макаронных изделий. В Актюбинской области готовим социальный хлеб. Из произведенных 25 тысяч булок хлеба в сутки, 5 тысяч реализуются в качестве социального хлеба в торговых сетях «Анвар», «Дина». Социальный хлеб, который мы готовим, стоит 86 тенге, торговые сети добавляют 1 тенге и торгуют по 87 тенге. Но торговые сети ставят социально значимую продукцию, социальный хлеб в особо незаметных местах в торговых точках», – сказала представитель ТОО «Рамазан» Гулжайна Ногаева.

Айдар Абилдабеков раскритиковал нежелание торговых сетей продавать дешевые товары и подчеркнул, что уязвимые слои населения должны иметь возможность покупать дешевый хлеб. Кроме того, глава комитета поручил провести разъяснительную работу с торговыми сетями о необходимости расположения социально значимых продовольственных товаров на видном месте.