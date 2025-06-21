Обелиск Славы в городском парке Талдыкоргана имеет замечательную историю. Люди зовут его народным и часто к нему приходят, а молодожены считают доброй приметой в день свадьбы приехать к Вечному огню, что горит здесь, и положить на постамент цветы.

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Изначально обелиск Славы был задуман как памятник ветеранам гражданской войны и Великой Отечественной. Исполнен он душевным и творческим школьным учителем черчения Иваном Соловьевым. Как только в городе стало известно, что Соловьев создает такой памятник по своему же эскизу, руководители организаций стали помогать энтузиасту рабочей силой, материалами.

И в 1967 году, к 50-летию Октябрьской революции, в небольшом парке Талдыкоргана появился постамент с памятником, изображавшим Родину-мать с сыном.

– Я была тогда девочкой-подростком, – рассказывает пенсионерка Людмила Раскова. – Мы жили на улице Интернациональной, недалеко от парка, и часто бегали смотреть, как люди приходят к новому монументу, несут цветы, подолгу стоят, шепчут какие-то слова, будто разговаривают с кем-то невидимым. Женщины часто плакали, ведь память о войне была еще слишком свежа.

В 1975 году памятник ремонтировали, а в год 60-летия Победы его поменяли, остался от первоначального варианта лишь старый постамент. На него водрузили новую скульптуру мастера Адилета Жумабаева. Демонтированную же перевезли и установили на территории городского коммунального предприятия «Коркейту».

– Конечно, люди волновались, когда шел демонтаж старого обелиска, – рассказывает житель Талдыкоргана Сакен Исаков. – Это же любимый многими памятник, его создавал местный учитель у нас на глазах. Но после установки нового памятника вскоре пришло сообщение о том, что работа Ивана Соловьева не попала на свалку, об этом памятнике теперь заботятся коммунальщики.

А у нового обелиска Славы, как и прежде, останавливаются свадебные кортежи, почетный караул стоит здесь в праздничные дни, а педагоги проводят здесь тематические классные часы. Главное – люди знают, почему скорбит мать, исполненная в бронзе, и помнят тех, кто не пришел с полей сражений.