Приключения бриллиантового чемоданчика

«Оскар» – пьеса Клода Манье. Сюжет, который у американцев мог бы стать душещипательной трагедией, а у англичан – суровым детективом, французский драматург превратил в легкую изящную комедию с хеппи-эндом. Все друга друга обманывают, но исключительно из лучших побуждений!

Молодое дарование в области финансов – служащий Кристиан Мартен путем махинаций «экономит» в свой карман миллионы из оборота компании, принадлежащей Бертрану Барнье. И обещает шефу вернуть деньги в виде чемоданчика с бриллиантами, если тот согласится отдать за него свою дочь. Невеста ушлого финансиста Жаклин навешивает жениху лапшу на уши, что является дочкой миллионера Барнье, хотя ее мама – простая консьержка. Реальная дочь богача Колетт сочиняет историю о беременности, лишь бы получить от отца согласие на замужество. Служанка Бернадетт при увольнении прихватывает из дома миллионера саквояж с драгоценностями, случайно перепутав его со своим чемоданчиком. Жена Барнье Шарлотт – та вообще сама мадам Хитрость и мадам Обман. Словом, все непросто, но и не сложно, над всем витает французский флер...

На сцене закручивается сумасшедшая круговерть из мизансцен, диалогов, нарядов, юмора, музыки. Кажется, спектакль вот-вот утонет в насыщенном сценарном «бульо­не», но в итоге зритель получает на удивление легкую, интересную и по-настоя­щему смешную постановку. Режиссер Татьяна Баева по максимуму приблизила игру к жанру оперетты, словно оправдывая новое название Восточно-Казахстанского театра – драмы и оперетты. На сцене так много музыки и танцев, что их смело можно назвать отдельными персонажами спектакля.

В атмосферу комедии и праздника погружают также декорации и костюмы. Художник Шота Чоговадзе точно попал в стиль 1950-х, украсив сцену мебелью в жемчужных тонах и одев героинь в платья-тюльпаны. Несмотря на то, что все действо разворачивается в интерьере одной и той же гостиной, зритель почти два часа не в силах оторвать глаз от сцены. И почти два часа от души хохочет! В это время он вне забот, тревог и рутины.

Практически каждый из актеров прекрасно справился со своей ролью. Блестяще сыграл богача Бертрана Барнье Максим Горбанев. В дуэте с Никитой Дерябиным (Кристиан Мартен) они «держали» зал до финала и вызывали взрывы смеха. Пластикой и энергетикой покорили Светлана Степанова (Бернадетт) и Галина Мамаева (Колетт).

Любопытно, что автор Клод Манье задумал пьесу как сатиру на нравы старого буржуазного общества: рядовые, но предприимчивые и знающие служащие запросто делают деньги на бизнесе знати, дочки миллионеров выходят замуж за простых парней. Новый мир вытесняет старый... Пьеса в короткие сроки стала суперпопулярной в Европе и Соединенных Штатах Америки. Впервые она была поставлена в Париже в 1958 году, а в 1959-м главную роль исполнил знаменитый Луи де Фюнес. Спектакль с ним был показан в театре Пале Рояль 600 раз.

В 1967 де Фюнес воплотил образ миллионера Барнье на киноэкране в комедии «Оскар», поставленной Эдуаром Молинаро. В 1991-м появился американский вариант кинофильма с Орнеллой Мути и Сильвестром Сталлоне в главных ролях.

Усть-каменогорские зрители на ура оценили театральную премьеру. После финала режиссера и актеров долго не отпускали со сцены. Стильная и яркая постановка пополнила постоянный репертуар областного театра драмы и оперетты.