Фото: ДЧС Атырауской области
Происшествия
Автомобиль с пассажирами застрял на берегу Каспия в прилив
Елисеева Екатерина
корреспондент

В Атырауской области спасли двух человек из автомобиля, который застрял на берегу Каспийского моря во время прилива, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на группу по связям с общественностью Департамента по чрезвычайным ситуациям региона. 

"3 октября поступил вызов о том, что в Исатайском районе в 55 км от села Аккистау, в районе населенного пункта Манаш села Жанбай, на берегу Каспийского моря из-за прилива воды автомобиль с двумя пассажирами застрял на берегу. Люди самостоятельно выбраться не могут", – рассказали в ведомстве. 

Отмечается, что на поиски выехали сотрудники пожарной части №6 Исатайского района, пограничного поста Жанбай и районного отдела полиции. С места вызова из автомобиля "Нива" эвакуированы 2 человека 1967 и 1943 годов рождения. Их доставили в село Аккистау. Состояние удовлетворительное, в медицинской помощи не нуждались.

 

 

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