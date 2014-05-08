С раннего утра на центральной площади страны у монумента «Қазақ Елі» было оживленно. По трибунам рассаживались ветераны, дип­ломаты, офицеры из иностранных представительств. Очень многие жители столицы пришли семьями. Все с нетерпением ждали, когда начнется главный смотр защитников Отечества.

Вместе со всеми поздравить казахстанских военных и всех соотечественников с праздником пат­риотизма, мужества и воинской славы прибыл Президент страны Нурсултан Назарбаев.

– За годы независимости государство сформировало профессиональную армию, приняло военную доктрину, полностью отвечающую интересам страны. Наша священная земля находится под защитой в небе, на земле и в воде. Мы находимся в дружественных отношениях со всеми соседними странами. В нынешнее время армия всегда должна быть наготове. Это задача, которую государство ставит перед военнослужащими, – сказал Президент.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что наша страна динамично развивается по принятой Стратегии «Казахстан-2050».

– У нас стабильная экономика, сплоченное общество, подготовленная и мощная армия. Мы верны духу нового Казахстана, духу прогресса и созидания будущего. Это цель всех казахстанцев, которые мечтают увидеть нашу страну в числе 30 самых развитых государств мира. У нас в едином ритме развиваются все регио­ны, города, районы и аулы. Наше главное богатство – мир и согласие. Долг каждого гражданина – беречь и защищать единство нашего народа, – сказал Нурсултан Назарбаев.

Президент отметил, что государством созданы все необходимые для военнослужащих условия.

– Армия оснащается современным вооружением, регулярно проводятся учения, солдаты и офицеры обеспечиваются социальной поддерж­кой. Повсюду благоустраиваются военные городки, строится новое жилье, спортивные комплексы. Это – забота страны о нашей армии. Воо­руженные силы Казахстана, органы нацио­нальной безопасности, внут­ренних дел, Служба государственной охраны, Национальная гвардия, Министерство по чрезвычайным ситуациям достойно выполняют все поставленные перед ними задачи, – сказал Глава государства.

Нурсултан Назарбаев напомнил, что в следующем году страна будет широко отмечать 70-летие Победы в Великой Отечественной войне.

– Надо оказать внимание и поддерж­ку каждому ветерану. Мы всегда будем чтить память героев, которые победили в самой тяжелой войне в истории человечества. В XXI веке мы выдвинули и реализуем глобальные миротворческие инициативы. Казахстан – локомотив всеобщего антиядерного движения, что высоко оценивается во всем мире, – сказал Президент.

Глава государства обратился к защитникам Отечества.

– С честью выполняйте свой священный долг. Ваша главная задача – оберегать спокойствие родной земли, крепко стоять на защите нашей независимости. Вы всегда должны быть примером чести, ответственности, патриотизма для всех поколений казахстанцев. Сегодняшний парад – это еще одна возможность показать мощь, высокий боевой дух и выучку нашей армии, – сказал Нурсултан Назарбаев.

Военную мощь страны демонстрировали парадные расчеты, а также военная техника и авиация. Торжественным маршем в пеших колоннах прошли более 2 500 воен­нослужащих, в механизированных колоннах было задействовано свыше 200 единиц боевой техники, в небе Астаны в боевых порядках пролетели более семидесяти единиц фронтовой, армейской и военно-транспортной авиации. Для участия в параде прибыли воины из всех частей и гарнизонов страны. Добавим, что часть военной техники, представленной в главном смотре войск, модернизирована или выпущена на предприятиях отечественного оборонно-промышленного комплекса.

Демонстрация военной мощи во все времена вызывала у людей гордость за свои Вооруженные силы, вселяла уверенность в том, что армия имеет необходимый уровень боевой готовности для надежной защиты Отечества. За историю независимости войска прошли непростой путь становления и развития. За эти годы сформирован новый облик казахстанских Вооруженных сил, создана высокопрофессиональная, мобильная, оснащенная современными вооружением и техникой армия. Вооруженные силы имеют все возможности для надежной защиты Родины.

Государственный флаг Респуб­лики Казахстан на площадь внес­ла знаменная группа Службы государственной охраны РК. Знаменосец – сержант Акжолбек Ерболулы, ему ассистировали Евгений и Александр Бекбосыновы, выпускники Кадетского корпуса им. Шокана Уалиханова – воины-профессионалы, младшие командиры и первые помощники офицеров. Возглавил знаменную группу обладатель медали «Жауынгерлік ерлігі үшін» подполковник Бауржан Танатаров. Командовал парадом кавалер орденов «Даңқ», «Айбын» и «Отанға қызметі үшін» главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РК генерал-лейтенант Мурат Майкеев.

Служба в Вооруженных силах сегодня стала по-настоящему престижной. С каждым годом все больше молодых людей решают посвятить себя военной профессии. И уже по традиции прохождение пеших колонн открыла рота барабанщиков респуб­ликанской школы «Жас Улан» им. Героя Советского Союза, Халық Қаһарманы, генерала армии Сагадата Нурмагамбетова.

Из стен этой школы начиная с 2002 года вышло более 500 выпускников. Большинство из них впоследствии посвятили свою жизнь служению Отечеству. В рядах барабанщиков шли лучшие ученики, такие как Нуртас Кадыров, Акторе Естаев, Сергей Карпин, Нурлыбек Нурташ. «Коробку» жасулановцев возглавил начальник школы, обладатель медали «Жауынгерлік ерлігі үшін» полковник Марат Ботин.

Вслед за ними, чеканя шаг, прошел парадный расчет офицеров Министерства обороны. Офицеры – честь армии, которым доверяются судьбы солдат. От их профессионализма и личных качеств во многом зависит результат выполнения боевых задач. Офицерский строй возглавил кавалер орденов Красной Звезды и «Даңқ» ІІ степени генерал-майор­ Муслим Даиров.

В стройных колоннах промаршировали офицеры Сил воздушной обороны. Однако главную мощь этого вида Воо­руженных сил зрители увидели, когда по площади прошли техника и средст­ва противовоз­душной обороны, а столичное небо прочертили самолеты и вертолеты.

По площади четко отстучали парадные расчеты Военно-морских сил, Военного института Сухопутных войск, Военно-инженерного института радиоэлект­роники и связи, Военного института Сил воздушной обороны им. дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова.

Как всегда, живой интерес вызвала рота женщин-военнослужащих. В их числе психологи, медицинские работники, снайперы, связистки – достойные наследницы Алии Молдагуловой и Маншук Маметовой. Строй возглавила старший лейтенант Марал Илаева, участвующая в параде четвертый раз.

Перед трибуной появились «голубые береты» – Аэромобильные войска, резерв Верховного Главнокомандующего. Их боевой девиз «Никто, кроме нас!» знает каждый, хотя бы раз видевший «крылатую пехоту» в деле. Сегодня десантники оснащены эргономичной, высокотехнологичной экипировкой и вооружением, что позволяет им выполнять самые сложные задачи в условиях современного боя. Следом шли морпехи, их боевой девиз не менее запоминающийся: «Где мы – там победа!».

Личный состав сводной миро­творческой роты 38-й десантно-штурмовой бригады, известной как «Казбриг», в совершенстве обучен и всегда готов к действиям в соответствии с международными обязательствами Рес­публики Казахстан. «Голубые каски» вооружены и экипированы по стандартам Совета Безопас­ности Организации Объединенных Наций. Миротворческие под­разделения укомплектованы военнослужащими по контракту, настоящими профессионалами в своем деле.

«Честность и инициатива, помощь и дисциплина» – девиз органов военной полиции, личный состав которой выполняет обязанности по поддержанию воинской дисциплины и защите прав военнослужащих и членов их семей. Парадный расчет представил подразделение, созданное указом Главы государства в 1997 году для обеспечения правопорядка в Вооруженных силах.

Пограничную службу КНБ РК представляло подразделение Академии пограничной службы. Это учебное заведение за свою 83-летнюю историю выпустило более десяти тысяч офицеров, в их числе – 44 Героя Советского Союза.

Парадное шествие продолжили военнослужащие Национальной гвардии Республики Казахстан, немногим более двух недель назад образованной указом Президента страны в результате реорганизации Внутренних войск. Стражи правопорядка круглосуточно охраняют спокойствие наших граждан, надежно обеспечивают общественный порядок и соб­людение законности. На параде войска правопорядка были представлены подразделением первой отдельной бригады оперативного назначения.

А «коробку» Министерства по чрезвычайным ситуациям составили воины Узынагашского полка гражданской обороны им. Бауыржана Момышулы. У этой части сорокалетний боевой путь, только за последние три года полк участвовал в 20 спасательных операциях.

Завершила прохождение пеших колонн рота Службы государственной охраны Республики Казахстан, образованной указом Главы государства в результате реформирования Службы охраны Президента и Республиканской гвардии.

Служба государственной охраны по праву считается элитным воинским формированием, визитной карточкой страны. Ее воины выполняют наиболее важные задачи – обеспечение безопасности Главы государства и высших органов власти, охрана особо важных государственных объектов, церемониальные мероприятия с участием Президента, а также несение почетного карау­ла у эталонов Государственного Флага и Герба.

Продолжила парад механизированная колонна. Особое место в модернизации армии занимает отечественный оборонно-промышленный комплекс. Сегодня на заводах национальной компании «Казахстан Инжиниринг» и других предприятиях проводится модернизация военной техники, налажен выпуск новых видов вооружения, боеприпасов и специального оборудования для войск.

Танк Т-72Б – основной вид вооружения танковых подразделений, по всем своим характеристикам он соответствует самым высоким мировым стандартам. Боевая машина прошла модернизацию. Усовершенствован комплекс управления вооружением, что повысило его боевую эффективность в 1,5 раза.

Вслед за танковой ротой прошли боевые машины поддержки танков, поступившие на вооружение нашей армии в 2012 году. Одна такая машина по огневой мощи заменяет два мотострелковых взвода, то есть шесть боевых машин пехоты.

А новые тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» одним зал­пом поражают площадь более 40 000 кв. м. Система предназначена для поражения живой силы противника на открытой местности и в сооружениях, а также легкобронированной техники и транспортных средств.

В колоннах можно было увидеть батарею зенитно-ракетного комп­лекса «Стрела-10», «Штурм-С», предназначенный для борьбы с танками, автомобили «Хаммер», «Кобра», бронетранспортеры БТР-80, буксируемые гаубицы Д-30 калибра 122 мм, состоящие на вооружении артиллерийских подразделений механизированных, танковых и десантно-штурмовых бригад Сухопутных войск.

В колонну артиллерии вошли также батарея пушек «Гиацинт», 152-миллиметровые гаубицы МСТА-Б, самоходные гаубицы «Акация», более легкая «Гвоз­дика», реактивные системы залпового огня «Смерч», обладаю­щие огромной огневой мощью, тактические ракеты «Точка-У».

Особенно впечатляла механизированная колонна средств противовоздушной обороны, в которую вошли боевые машины зенитно-ракетного комплекса большой дальности С-200 и комп­лексы С-300.

Наконец в небе появились вертолеты Ми-17 с флагами Рес­публики Казахстан и Вооруженных сил РК. Среди современных вертолетов можно было увидеть и геликоптеры казахстанской сборки ЕС-145 «Еврокоптер». Это один из наиболее эффективных многофункциональных легких вертолетов, обладающий высокими эксплуатационными характеристиками, низким уровнем шума и высокой надежностью.

Можно было только удивляться изящности полета Cи-295 – турбовинтового транспортного самолета производства Airbus Military, способного транспортировать 70 солдат и почти 10 тонн груза на дальность до 1 300 км, поступившего на вооружение в прошлом году. Но самым захватывающим зрелищем в небе стали фигуры высшего пилотажа в исполнении фронтовых истребителей Су-27 из пилотажной группы «Жетысу».

Когда многоцелевой высокоманевренный всепогодный ист­ребитель четвертого поколения, предназначенный для завоевания превосходства в воздухе, с легкостью выполнял петлю Нестерова и приветствовал зрителей роспуском, названным «Байтерек», послышались восторженные возгласы. Пилоты подарили казахстанцам настоящий праздник! И вселили уверенность: наши главные ценности – безопасность, стабильность, мир, единство и согласие – в надежных руках.

...Дню защитника Отечества был также посвящен концерт в Astana Opera. В его программе были не только выступления наших солистов, хора и оркестра, но и зарубежных артистов. Дирижер – заслуженный деятель РК Абзал Мухитдинов великолепно справился со своей задачей, обеспечивая их музыкальное сопровождение.

А выходили на сцену солист Академического ансамбля пес­ни и пляски Российской Армии им. А. Александрова, народный артист РФ Вадим Ананьев, солистка Генерального ансамбля Главного политического управления Народной освободительной армии Китая Чжоу Сяолинь и аргентинский певец из легендарного La Scala тенор Марчелло Альварес.

Рядом с гостями, а то и в дуэтах с ними блистали наши звезды: заслуженная артистка РК Жаннат Бактай, чей голос корифей нашей музыки народный артист СССР Еркегали Рахмадиев называл достоянием республики, заслуженные деятели РК Айгуль Ниязова, Жамиля Джаркинбаева, Сундет Байгожин и Жанат Шыбыкбаев, а также солисты Astana Opera Беимбет Танарыков, Айзада Капонова и Медет Чотабаев.

Зрители, значительную часть которых составляли военные, тепло встречали каждый номер. «Завел» публику симфонический кюй Е. Рахмадиева «Дайрабай». Затем искры высекали сцены из оперы М. Тулебаева «Биржан – Сара» и попурри на темы казахских вальсов, когда три оперные дивы – Ж. Бактай, Ж. Джаркинбае­ва и А. Капонова – воспели весну, молодость и счастье.

«На солнечной поляночке» В. Соловьева-Седого и «Влюбленный солдат» Э. Канио особенно понравились старшим. А ближе к финалу зазвучали сочинения патриотического направления – «Город мой» Толегена Мухамеджанова на слова Нурсултана Назарбаева, «Мой Казахстан» Мынжасара Мангитаева и в завершение концерта – знаменитый «Атамекен» Ескендира Хасангалиева.

Дулат МОЛДАБАЕВ,

фото Сергея БОНДАРЕНКО, Болатбека ОТАРБАЕВА

Бектур КАДЫРОВ