Primus inter pares

Этнографы-первопроходцы

Во второй половине ХХ века в стенах Национальной академии наук, в мощном тогда Институте истории, археологии и этнографии им. Ч. Ч. Валиханова произошло формирование самобытной казахской этнографической школы. У ее истоков стояли крупные деятели науки старшего поколения – востоковед Нигмет Сабитов и археолог, этнограф Алькей Хаканулы Маргулан, а ее кадровую, творческую основу составила плеяда молодых талантливых исследователей, многие из которых впоследствии стали известными учеными: В. В. Востров, Е. А. Масанов, И. В. Захарова, Х. А. Аргынбаев, М. С. Муканов, Р. Д. Ходжаева, О. И. Исмагулов и другие.

Этот единый дружный коллектив исследователей-первопроходцев более тридцати лет целенаправленно и плодотворно разрабатывал важнейшие проблемы этнологической науки Казахстана и прежде всего – исторической этнографии казахов. Многолетними полевыми изысканиями, капитальными обобщающими трудами этих ученых и их учеников был внесен основополагающий вклад в становление современной отечественной этнологии. Изыскания казахских этнографов существенно повлияли и на развитие других научных и прикладных дисциплин в стране: культурологии, этноархеологии, музееведения, искусствознания, этнолингвистики…

Необходимо особо отметить роль незаурядного ученого, крупнейшего казахского этнографа, профессора Халела Аргынбаева, 100-летний юбилей которого отмечается в эти дни.

В период подъема академической науки Казахстана, когда в ней были востребованы ответственные и стратегически мыслящие профессионалы, он в середине 1970-х годов становится лидером этнографов республики, сильный коллектив которых к тому времени сложился в отделе этнографии Института истории АН КазССР (ранее многие годы его возглавлял академик А. Х. Маргулан). Среди них были уже известные ученые, защитившие диссертации в Москве и Ленинграде, авторы трудов, моно­графий, разработчики самостоятельных научных направлений: в частности, известный исследователь декоративно-прикладного искусства, шежіре М. С. Муканов, один из первых кандидатов наук по этнографии В. В. Востров, зачинатель казахстанской антропологии О. И. Исмагулов.

И вот в этой «могучей кучке» первого поколения наших этнографов скромный по своей природе, но целеустремленный и трудолюбивый ученый Халел Аргынбаев смог занять свое достойное место – первого среди равных.

Вся последующая история этнологической науки Казахстана вполне подтверждает обоснованность такой оценки профессиональной деятельности замечательного ученого. В течение 15 лет, до конца 80-х, профессор Аргынбаев возглавлял отдел этнографии, в котором в те годы трудились порядка двух десятков опытных и начинающих ученых. Именно при Аргынбаеве это важное подразделение исторической науки Казахстана получило многостороннее развитие: прежде всего был подготовлен и издан целый ряд обобщающих коллективных и авторских трудов, свидетельствовавших о серьезных научных достижениях казахстанской этнографии.

Неслучайно после выхода этапного труда «Хозяйство казахов» в 1980 году ведущие московские ученые отмечали, что казахстанские этнографы намного опережали своих коллег из других союз­ных республик, в том числе и России. В этот период произошло расширение тематики исследований в сфере этносоциологии, этноискусствознания, социальной истории этноса, религиоведения, а также было подготовлено новое поколение ученых-исследователей (так называемая «вторая волна» этнографов).

Тем самым была сохранена преемст­венность в развитии важнейшей гуманитарной науки, на былых и новых дос­тижениях которой до сих пор зиж­дятся многие направления в области науки и культуры, общественной жизни нашей страны, связанные с освоением богатейшего этнокультурного наследия казахов и его использованием. Многие видные современные этнологи Казах­стана являются учениками и преемниками Халела Аргынбаева.

Этапы большого пути

Халел Аргынбаев – человек интерес­ной и сложной судьбы. Детские годы его были нелегкими, но в то же время овеянными романтикой тяжелого вынужденного путешествия семьи по Сибири и Дальнему Востоку.

Родился X. А. Аргынбаев 21 сентября 1924 года в Баянаулском районе Павлодарского уезда в семье казаха-шаруа, которая в горестные голодные 30-е годы покидает пределы Казахстана и в 1931-м переезжает в Кузбасс, где отец Халела работает забойщиком в шахте. Затем семья Аргынбаевых в составе большой группы кузбасских казахов для работы по вербовке в рыболовецкой артели переезжает в Петропавловск-Камчатский. Здесь отец семейства трудится разнорабочим, мать – в швейных мастерских, юный Халел идет в школу.

Вернувшись в 1935-м в Казахстан, в Жетысу, родители работают в колхозном производстве. Халел в 1939-м окончил восьмилетнюю школу, а затем педучилище в Капалском районе. (Этот период увлекательно описан этнографом в его воспоминаниях «Баянаулдан Камчаткаға дейін» в журнале «Жулдыз»: 1991, № 7.)

Халел Аргынбаев принадлежал к славному поколению советских ученых, на долю которых в ранней молодости выпало суровое испытание – участвовать в боях с фашизмом в годы Второй мировой войны. Он с января 1943-го по май 1945-го был радиосвязистом в действующей армии и участвовал в освобождении Украины, Молдавии, стран Восточной и Центральной Европы. За боевые заслуги награжден орденом Отечественной войны и медалями.

После демобилизации в 1947 году Халел Аргынбаев обучался на историческом факультете Казахского педагогического института им. Абая, который окончил с отличием в 1951-м и затем в течение ряда лет работал в глубинке – завучем и преподавателем истории Панфиловского педучилища (ныне г. Жаркент).

С 1954 года жизнь Халела Аргынбаева связана с Институтом истории, археологии и этнографии АН КазССР, куда он поступает в аспирантуру по специальности «этно­графия». Становление талантливого ученого, как отмечалось, происходит под влиянием старших коллег по академическому цеху и в кругу таких же молодых креативных исследователей. Вместе с ними Халел Аргынбаев приступает к активному сбору полевых материалов в различных районах неизученной в этнографическом отношении территории огромной республики.

Это был своего рода романтический этап казахской полевой этнографии. На основе изысканий появляются первые серьезные публикации молодых этно­графов Казахстана. И, в частности, в течение нескольких лет ими были изданы четыре солидных тома «Трудов» Института истории, посвященных этнографии. Ученый завершает работу над кандидатской диссертацией по достаточно сложной теме – «Историко-культурные связи русского и казахского народов и их влияние на материальную культуру казахов» – и успешно защищает ее в 1960-м в Институте этнографии им. Н. Н. Мик­лухо-Маклая АН СССР в Москве.

Уже в ранних работах определились основные черты исследовательского подхода этнографа: масштабность и прагматизм в духе лучших традиций советской этнографической школы, глубина анализа, использование полевого материала и объективного личного опыта. Конкретизировались и стержневые научные направления: традиционное скотоводческое хозяйство, система родства и семейно-брачные отношения, шежіре, декоративно-прикладное искусство и народные знания казахов.

Основной, чрезвычайно продуктивный этап научной деятельности Халела Аргынбаева относится к 1960-м – началу 1980-х годов. Являясь руководителем и участником около 30 этнографических экспедиций, он обследует фактически всю территорию Казахстана. Собран огромный уникальный полевой материал по традиционно-бытовой культуре казахов, на основе которого написан ряд крупных монографических трудов.

Так, в 1969-м вышла монография «Қазақтың мал шаруашылығы жайында этнографиялық очерк». Здесь впервые – после малоизвестного тогда краткого очерка В. В. Радлова (Die Hausthiere der Kirgisen, Berlin, 1871) и недоступных в советское время работ Алихана Бокейхана по этой теме – наиболее полно освещена основа основ казахского кочевого общества: животноводство.

В 1973-м капитальная обобщающая монография Халела Аргынбаева «Қазақ халқындағы семья мен неке» («Семья и брак у казахов») сразу же обрела первостепенное научно-практическое значение, получила высокую оценку как крупное достижение казахстанской этнографии. В 1976 году ученый защищает по этой проблематике докторскую диссертацию в том же Институте этнографии АН СССР и возглавляет академический отдел этнографии.

Имя казахстанского ученого становится широко известным в кругу советских этнографов, со многими из них налаживаются тесные творческие и дружес­кие контакты. Среди них – крупные ученые Н. А. Кисляков, С. М. Абрамзон, Т. А. Жданко, Р. Г. Кузеев, Б. Х. Кармышева, В. П. Курылев, К. Шаниязов, А. Оразов, И. Мухитдинов, Х. А. Есбергенов, В. Н. Басилов… (Переписка со многими из них опубликована в 2015 году в книге материалов и воспоминаний об ученом в серии «Өнегелі өмір».) В 70–80-х этнограф выступает с обобщающими статьями в солидных научных общесоюзных и зарубежных изданиях. С середины 60-х годов принимает активное участие в работе международных конгрессов антропологических и этнографических наук – Москва (1964), Чикаго (1973), во Всесоюзных этнографических сессиях, одна из которых прошла в Алматы в 1990 году.

Серьезное внимание ученый уделяет научно-организационным вопросам: проведению экспедиционных исследований, координации работы по созданию коллективных трудов. Так, в середине 80-х под руководством Аргынбаева подготовлено обобщающее исследование по исторической этнографии казахов, которое было издано позднее, – «Казахи: историко-этнографическое исследование» (Алматы, 1995). Сам ученый публикует свою третью крупную монографию «Қазақ халқының қолөнері» (Алматы, 1987), где дана целостная характеристика творчества старых мастеров (искусства резьбы по дереву, камню, кости, художественной обработки металла, кожи) и его практического значения.

До конца 90-х выходит еще ряд крупных трудов: «Қазақ отбасы» (Алматы, 1996), «Традиционная культура жизне­обеспечения казахов. Очерки истории и теории» (в соавторстве, Алматы, 1998), «Қазақ шежіресі хақында» (в соавторстве, Алматы, 1999). Всего ученым было опубликовано восемь отдельных моно­графических изданий. К этому следует добавить огромное число оригинальных статей, разделов в коллективных сборниках, научно-популярных работ. Так, для «Казахской советской энциклопедии» было подготовлено более ста квалифицированных статей историко-этнографической тематики. А общее количество публикаций этнографа насчитывает около 250 наименований.

Особое значение имела научно-педагогическая деятельность ученого, под руководством которого было защищено десять кандидатских и пять докторских диссертаций. Профессор Халел Аргынбаев сыграл основополагающую роль в формировании «второй волны» этнографов Казахстана, в становлении видных специалистов – этнологов, историков, докторов и кандидатов наук: это Н. Масанов, А. Толеубаев, У. Кыдыралин, Ш. Тохтабаева, С. Ажигали, Б. Камалаш­улы, А. Токтабай, Н. Алимбай, А. Калыш, Ж. Артыкбаев и другие. Многие из его учеников и молодые исследователи успешно разрабатывают те направления этнологии, задел в которых был создан в свое время Халелом Аргынбаевым.

Весьма значим вклад ученого и в подготовку студенческих кадров в КазПИ и КазГУ, где он многие годы читал лекции по общеисторическим дисциплинам, общей этнографии, этнографии казахов.

Бесценный вклад

Вклад Халела Аргынбаева и небольшой группы этнографов старшего поколения в развитие этнологической и в целом исторической науки в Казахстане трудно переоценить. Собран огромный и уже неповторимый полевой материал, который лишь час­тично введен в научный оборот. Тем не менее за многолетний период существования академического отдела этнографии, прежде всего во второй половине ХХ века, его сотрудниками и соискателями было опубликовано более ста отдельных изданий: монографий, сборников статей, книг. А если говорить о трудах последнего времени, то этот показатель вырастает значительно.

Многие самобытные разработки этнографов до сих пор используются в различных отраслях науки и культуры, общественной жизни – начиная от языкознания или искусствоведения, деятельности художников-прикладников и заканчивая, например, методами оптимизации чабанского труда или особенностями народной обрядовой культуры.

Работа по подготовке кадров в 70-х годах получила затем целенаправленное развитие, благодаря чему сейчас в научных, образовательных и культурно-просветительских центрах республики трудятся третье и четвертое поколение исследователей, и среди них около 90 кандидатов, док­торов наук и PhD. Несомненно, это серьез­ный научный, интеллектуальный потенциал, в формировании которого решающую роль сыграли казахстанские этнографы первой, послевоенной генерации, а также их ученики.

Все это является свидетельством сохранения актуальности этнологии в Казахстане как науки комплексной, познавательной и социально значимой, со своими глубокими традициями и перспективами. Перед нынешним поколением этнологов стоят важные научные и прикладные задачи, в том числе разработка новых направлений в исследовании этноса, социума и культуры, расширение методики, географии и тематики изысканий. Но в настоящий момент – в контексте 100-летнего юбилея одного из основоположников современной этнологической науки Казахстана – еще раз следует подчерк­нуть необходимость целенаправленной работы по всестороннему изучению и популяризации уникального научного наследия: достижений казахской этно­графической школы.

Память об ученом

Несколько лет назад нами был разработан проект по полновесному академическому изданию трудов профессора Халела Аргынбаева в трех томах. Впоследствии он был откорректирован и недавно утвержден. Специалисты-этнологи приступили к его реализации. Выполнение сложной и ответственной задачи, безусловно, требует решения комплекса вопросов, связанных с много­образным наследием этнографа. Предстоит большая работа по переводу значительной части публикаций на русский язык, составлению комментариев, вводных статей, а также по изучению архивных, рукописных материалов.

По-прежнему для многих специалистов остается неясной судьба (и содержание) личного научного архива ученого, который до сих пор не обработан и не сдан, как предполагалось ранее, в государственный либо академический архив и, как видно, находится в частном пользовании отдельных исследователей. Надеемся, что этот вопрос получит свое разрешение, и материалы будут использованы при переиздании трудов этнографа.

Вместе с тем в последние годы проведена значительная работа по увековечению памяти ученого: одна из улиц Алматы названа именем Халела Аргынбаева, с 2009 года проводятся Аргынбаевские чтения. Об этнографе издана большая книга в серии «Өнегелі өмір», издаваемой КазНУ им. аль-Фараби, опубликован ряд статей.

В 2019-м проведена 1-я Международная конференция «Казахская этнографичес­кая школа», посвященная наследию этнографов-первопроходцев, изданы книги о жизни и деятельности М. С. Муканова – ближайшего соратника Аргынбаева, о Нигмете Сабитове – первом заведующем академическим отделом этнографии. Недавно состоялись V Аргынбаевские чтения, организованные Институтом истории и этнологии им. Ш. Ш. Уалиханова совместно с Центральным государственным музеем РК. Конференция была приурочена к 100-летию этнографа и запомнилась многочисленными докладами о жизни и деятельности ученого, презентацией книжной выставки и демонстрацией видеофильмов, выступ­лениями известных деятелей науки и культуры, родных и близких Халела Аргынбаева.

И все же в ряду многих юбилейных инициатив и мероприятий для нас наи­более важным представляется сейчас реа­лизация коренных устремлений, «главной мечты» ученых-этнографов старшего поколения: создание в Казах­стане серьезной научно-организационной структуры (Института этнологии), которая комплексно решала бы многие важные для страны научные и прикладные задачи.

Идею создания такой структуры вынашивал и сам профессор Халел Аргынбаев: в середине 90-х годов, сразу же пос­ле создания Ассамб­леи народа Казахстана, им была подготовлена специальная записка-обос­нование «О необходимости Этнологического центра в системе НАН РК». И мы даже обсуждали с ним этот вопрос. Но, к сожалению, в те трудные годы данная инициатива осталась неосуществленной. Сейчас уже другое, более подходящее время, есть и острая актуальность, и специалисты имеются, думается, в государстве и условия.

Создание такого серьезного научно-исследовательского института способствовало бы решению многих актуальных и стратегических проблем в области гуманитарных и общественных наук, в сохранении и презентации богатейшего историко-культурного наследия казахского народа, в разработке важнейших вопросов этносоциального характера, межнациональных отношений и других.