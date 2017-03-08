Этой зимой биатлонистка принесла Казахстану две золотые и две бронзовые медали на Всемирной Универсиаде в Алматы. 22-летняя спортсменка поразила болельщиков небывалым упорством и силой духа. Не остановившись на достигнутом, сразу после Универсиады принцесса биатлона рванула к новой вершине – на Азиаду! И покорила Саппоро, завоевав 4 «золота» («Вот и вся Азиада. 4 медали золотых» – скромно подвела итог февраля-2017 на своей соцстраничке Галина).

Эта милая в общении девушка на лыжне имеет обыкновение превращаться в стремительного «ворошиловского стрелка». Семейские специалисты-лыжники очень тепло говорят о ней: «пахарь», «трудяга», «наша звездочка».

У Гали есть свои спортивные «родители» – Рафаиль Мирсалимов и его супруга Ольга Мирсалимова. Заслуженный тренер РК Рафаиль Мирсалимов воспитал более десяти мастеров спорта Казахстана, но Галина – его истинный бриллиант!

Есть у нее и огромный фан-клуб, представленный прежде всего студентами Государственного университета им. Шакарима, который наша прославленная атлетка окончила и теперь продолжает обучение в здешней магистратуре. Яркая звезда мирового биатлона, она просто потрясающе проводит сезон за сезоном. Невозможно перечислить все те соревнования, откуда семейчанка возвращалась с завоеванными наградами, но если взвесить все ее медали, то весы зашкалят за 20 кг!

Впервые о ней заговорили, когда Галя завоевала бронзовую медаль юношеского чемпионата мира 2011 года в индивидуальной гонке, пропустив вперед только норвежку и россиянку. С тех пор ее фото и интервью не редкость в спортивных изданиях, но, по мнению Вишневской, звездная болезнь при любых заслугах никому не к лицу.

Месяц назад – 10 февраля – Гале исполнилось 23 года. Она всегда называла день рождения любимым праздником, так как на него обычно приходится пристрелка очередного чемпионата мира. Вот она и старается сделать себе подарок и успешно пройти этот этап. Правда, в нынешнем году день рождения получился экстремальным – нашу команду неожиданно подвергли проверке на допинг сразу после приземления в Вене.

Смартфоны казахстанцев оказались у местной полиции, так что ни родители, ни друзья не могли связаться с Галей, которая позже пошутит: «Праздник удался. Такой подарок запоминающийся!» Но даже в такой тревожной ситуации девушка переживала не за себя, а за своего личного тренера Рафаиля Мирсалимова. Он для Вишневской больше, чем просто наставник. Галя, еще будучи подростком, стала называть его дедушкой, а он и стал для уникальной девчушки близким человеком.

Казахстанка, конечно же, проявила настоящий спортивный характер – сразу после «приключений» в Вене полетела в Саппоро, где показала высочайший класс. Кстати, Галина – магистрант кафедры психологии Университета им. Шакарима, и выбранная профессия тоже помогает правильно настроиться перед очередным стартом. А еще ее греют мысли о доме, родном Семее. Она призналась после побед в Японии: очень сильно скучает по родным, по своему парню: «Скоро приеду домой. Все девчонки говорят, что мы поедем куда-то там отдыхать, а я думаю, что буду дома, в Семее. Лучше быть в родном городе, чем куда-то ехать, я соскучилась по Казахстану».

…Очень хочется назвать Галину Вишневскую не принцессой, а королевой биатлона – ведь так оно и есть! Ее завоеванного «золота» хватит не на одну корону, а фанаты во всем мире – чем не свита Ее Величества?! Но впереди еще много трасс, а наша героиня так юна, что, пожалуй, лучше оставить коронацию на потом. Продолжай свой легконогий и прицельный полет, принцесса!