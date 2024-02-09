Принцесса цирка

При взгляде на эту скромную девочку никогда не подумаешь, что это хрупкое создание сумело покорить строгое жюри одного из самых престижных цирковых фестивалей в мире. Для артистов цирка просто выступить на фестивале в знаменитом Chapiteau de l’Espace Fontvieille – все равно, что киноактерам попасть в номинанты на «Оскар».

Для того чтобы стало понятно, насколько это знаковое событие как для самих артистов, так и поклонников циркового искусства, достаточно будет напомнить, что в разные годы в фестивале принимали участие клоун Шарли Ривель, укротитель Альфред Курт, джигиты Тамерлана Нугзарова, Олег Попов, Юрий Куклачев, Лю Ликсин и Чен Нинг, китайская акробатическая труппа и многие другие мировые звезды.

Также стоит отметить, что фестиваль 2024 года был особенным: в Монте-Карло отмечали двойной юбилей – столетие со дня рождения основателя фестиваля князя Монако Ренье III и пятидесятилетие самого фестиваля, учрежденного в 1974 году. С учетом того, с какой тщательностью организаторы готовились отпраздновать эти события, можно только предположить, насколько скрупулезно в этот раз проводился отбор участников.

Когда мы пришли в Алматинский цирк на собрание труппы, на котором должны были позд­равлять нашу звез­дочку, то нашли ее одиноко скучающей за кулисами цирка в ожидании, когда подойдет ее мама. Девочка с хвостиком, в белоснежной кофточке, черных брючках и светлых кроссовках ну никак не выглядела одной из немногих покорительниц самого престижного в цирковом мире фестиваля. Ну бывает, что родители берут детей с собой на работу, но только не в цирке. Здесь нередко дети сами являются полноценными членами творческого коллектива, и это мы успели заметить уже по пути в актовый зал, когда каждый, кто встречался у нас на пути, спешил лично поздравить Таисию со столь ценной победой.

– В цирк меня привела мама, когда мне было пять лет, и начала со мной заниматься, – рассказывает Таисия Демидова. – Мама в прошлом воздушная гимнастка и акробатка, потом она стала руководителем номеров – сначала моей сестры, а потом моих и еще двух ее племянников. Сестра Анастасия – воздушная гимнастка, эквилибристка и, конечно же, очень успешная. Она тоже была победительницей фестиваля в Монако и взяла «серебро». Первый раз я вышла на манеж лет в семь в новогодней сказке, но там выступала совсем чуть-чуть и выполняла достаточно легкие трюки. А сейчас вообще не волнуюсь, потому что уверена в том, что умею делать. В Монте-Карло для меня многое было внове. Ну, во-первых, я никогда не видела шапито и в нем не работала, еще там множество очень сильных артистов, неудобный манеж – у нас на манеже резиновое покрытие, а там – опилки с пес­ком, а сверху ковер.

На собрании Таисию пришла поздравить практически вся труппа Алматинского цирка, включая ветеранов манежа. В адрес юного дарования прозвучало много теплых и напутственных слов.

– Для нашего коллектива это, конечно же, огромное достижение, – отметил директор цирка Максат Жаиков. – Монте-Карло – это цирковой фестиваль самого высокого уровня, куда даже попасть очень сложно, не то что вернуться с призами. Заслуженный приз нашей маленькой Таисии – это гордость не только для Алматинского цирка, но и для всего Казах­стана. Для нас она достойный продолжатель блистательной династии Демидовых, и ее результат – это, конечно же, огромный труд, опыт, который передает ей ее мама – Ольга Демидова, воспитавшая уже второго призера этого фестиваля.

Поделилась своими эмоциями и старшая сестра Таисии – Анастасия Демидова:

– Я была на том же фестивале в 2020 году и взяла «серебро». Но это был отдельный детский фестиваль. Номинация «Новое поколение» на фестивале появилась сравнительно недавно. Это не как в спорте, когда участники соревнуются в строгих рамках не только по возрасту, но и в весовой категории. Например, «золото» в номинации, где участвовала Таисия, а ей всего 13, завоевала двадцатилетняя Ван Мэнчэн из Акробатической труппы провинции Цзянсу. А за свою сестру я просто безгранично рада, потому что знаю, какой труд она и мама в это вложили. Думаю, это только начало пути моей младшей сестры, и в будущем она добьется еще большего.

Больше всего радует то, что династия цирковых артистов Демидовых не собирается снижать планку. Дело в том, что уже Анастасия с 22 по 27 февраля будет принимать участие в другом престижном фестивале циркового искусства – «Золотой слон» в Жироне (Испания), откуда также надеется вернуться с призами.