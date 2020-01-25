Приобретенный на госзакупках сорокалетний томограф в Павлодаре сломался через полгода
Компьютерный томограф 1980 года выпуска был приобретен через процедуру госзакупок Управлением здравоохранения Павлодарской области и вышел из строя через полгода, сообщает Pavlodarnews.kz.
Как стало известно на заседании общественного совета по противодействию коррупции при областном филиале партии "Nur Otan", старый аппарат для компьютерной томографии был приобретен в 2018 году областным Управлением здравоохранения посредством государственных закупок.
Начальник третьего управления областной прокуратуры Асхат Кокумбаев рассказал, что томограф 1980 года выпуска закуплен облздравом у ИП "Джахаев". Аппарат проработал полгода и вышел из строя.
Как пояснила заместитель руководителя областного управления здравоохранения Айгуль Мукушева, на сегодняшний день по этому факту идут судебные разбирательства.
"Сейчас реализуется много проектов государственно-частного партнерства ( ГЧП). Это был один из первых таких проектов, в рамках которого куплен компьютерный томограф. На сегодняшний день по этому факту идет судебный процесс в городе Нур-Султан", – рассказала Айгуль Мукушева.
На заседании общественного совета обсуждены результаты антикоррупционной работы в сфере здравоохранения за 2018-2019 годы. Областная ревизионная комиссия провела аудит, который затронул павлодарскую горбольницу № 1, а также областную больницу им. Г. Султанова и тубдиспансер. В итоге за 2018 год выявлены финансовые нарушения на общую сумму 176,5 млн тенге. На сегодня вся сумма возмещена в полном объеме. Вместе с тем проведенный тем же органом опрос граждан показал, что 20% респондентов оказаны платно медуслуги, входящие в перечень гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.