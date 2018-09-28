АО «УК СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота» рассматривается как стратегический объект для создания логистического хаба, соединяющего Китай, Центральную Азию, Средний Восток и Европу.

Общая территория СЭЗ составляет 4 591,5 га и включает в себя 3 ключевые зоны – логистичес­кую и индустриальную зону, а также транспортно-логистический комплекс «сухой порт».

Сухой порт является ключевым звеном СЭЗ и обеспечивает ее связь со станцией Алтынколь. Работает он по тому же принципу, что и морской порт. Только грузы в контейнерах доставят не корабли, а поезда. Контейнеры разгружаются, складируются и затем формируются по направлениям. К примеру, контейнеры доставляются разными ж/д платформами из Китая, затем их перегружают на казахстанские платформы или на автомобильный транспорт, которые везут груз дальше по Казахстану в Россию, в Среднюю Азию, в Европу.

Логистическая зона, на которой строят складские помещения логистические компании либо непосредственно производители товаров. На этих складах контейнеры с грузом – одеждой, электроникой, строительными материалами и многим другим, поступающие с сухого порта, автомобильным транспортом будут обрабатываться и далее распределяться по направлениям в соответствии с инструкцией заказчика. Скажем, 1 000 коробок со свитерами – в Германию, 500 коробок – в Польшу и так далее.

На индустриальной зоне ведутся строительно-монтажные работы промышленных объектов. Доставляемое сырье, материалы, запчасти, компоненты, полуфабрикаты для производства готовой продукции освобож­даются от оплаты таможенных платежей. Готовая продукция при продаже в странах ЕАЭС не будет облагаться пошлинами в случае заключения СИКа (специальный инвестиционный контракт) с МИР РК; если в сос­таве готовой продукции будет импортная составляющая, то при реализации в странах ЕАЭС участники СЭЗ освободятся от уплаты импортной пошлины. Это – отличное решение для производителей, которые планируют реализацию продукции на рынке ЕАЭС. Казахстан также будет иметь свою выгоду – в первую очередь, в нашей стране будут открываться новые рабочие места.

В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан в АО «УК СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота» определены следующие приоритетные виды деятельности:

1. Складское хозяйство и вспомогательная транспортная дея­тельность.

2. Производство продуктов питания.

3. Производство кожаной и относящейся к ней продукции.

4. Производство текстильных изделий.

5. Производство прочей неметаллической минеральной продукции.

6. Производство продуктов химической промышленности.

7. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования.

8. Производство машин и оборудования, не включенных в другие категории.

9. Строительство и ввод в экс­плуатацию объектов, предназначенных непосредственно для осуществления приоритетных видов деятельности, в пределах проектно-сметной документации.

10. Строительство в соответствии с проектно-сметной документацией зданий для организации выставок, музеев, складских и административных зданий.

Преференции и привилегии, которые государство предоставляет участникам СЭЗ. А именно:

• Освобождение от земельного налога

• Освобождение от налога на имущество

• Освобождение от корпоративного подоходного налога

• Бесплатная аренда земельных участков для участников СЭЗ до 2035 года

• Освобождение от налога на добавленную стоимость при реализации товаров, потребляе­мых между участниками СЭЗ.

• Освобождение от таможенных пошлин. И при подписаниях специального инвестиционного контракта импортное сырье в составе готовой продукции освобождается от таможенных пошлин.

На территории Специальной экономической зоны (СЭЗ) «Хоргос – Восточные ворота» в нас­тоящее время реализуются программы по коммерческому наполнению, привлечению инвестиций, введению в эксплуа­тацию строящихся объектов.

В настоящее время порт­фель привлеченных инвестиций включает реализацию до 2023 года 14 проектов общей стоимостью 455 млрд тенге. В 2018 году будут освоены инвес­тиции на сумму свыше 22 млрд тенге и завершены 5 инфраструктурных проектов. К 2023 году будет создано свыше 3 714 постоянных рабочих мест.

– Уже прорабатываются воп­росы реализации продукции, а также востребованности товаров и услуг еще до ввода в экс­плуатацию инвестиционных объектов тех компаний, которые являются участниками Специальной экономической зоны, – отметил генеральный директор АО «УК СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота» Мурат Баймухамбетов.

Одно из таких предприятий – ТОО «Заря Ltd», которое реализует проект на территории Сухого порта, где происходит перевалка контейнеров с узкой китайской железнодорожной колеи на казахстанские вагоны и, наоборот, в сторону КНР.

Компания завершает строительство зернового терминала, который будет введен в эксплуа­тацию в октябре. Зерновой терминал предназначен для перевалки зерновых и масличных культур на экспорт из Казах­стана в КНР. Его мощность – 2–2,5 тыс. тонн в сутки зерновых и масличных культур, что оценивается в 500–600 тыс. тонн в год. Груз будет засыпаться насыпью (навалом) в возвратные пустые контейнеры (преимущественно COSCO SHIPING). После чего передаваться в Сухой порт, где эти контейнеры будут грузиться в китайские железнодорожные вагоны. Далее казахстанский экс­порт будет следовать до мес­та назначения в КНР или страны Юго-Восточной Азии.

– Ведутся переговоры с крупными китайскими компаниями-импортерами сельскохозяйственной продукции с целью оказания услуг по перевалке их грузов через наш терминал. Это позволит увеличить объем сельскохозяйственной продукции казахстанских товаропроизводителей и экспортный потенциал страны в целом, – отметила гендиректор ТОО «Заря Ltd» Исембаева Даина Жаркыновна.

Транснациональная компания «Phoenix Global DMCC», имеющая филиалы в 24 странах мира, завершает строительно-монтажные работы и сборку технологического оборудования на объекте «Комбикормовый завод и элеватор», расположенном на территории СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота». Здесь будет выпускаться 60 тыс. тонн комбикормов в год.

– Это позволит обеспечить пос­тавки комбикормов на экспорт и на внутренний рынок Республики Казахстан. После введения в эксплуатацию объекта планируется создание 87 рабочих мест. Наша компания инвестирует на строительство объекта в Казахстане 4,7 миллиарда тенге, – отмечает представитель компании Аманжолова Балжан.

ТОО «East Gates Partners» будет не только производить продукты питания, но и оказывать услуги в сфере хранения грузов, складской логистики и пр. Проект предусматривает строи­тельство производственно-складского центра, включающее производственные и складские помещения, административно-бытовые помещения, здания и сооружения технического назначения, открытые и крытые площадки для хранения и стоянки для автомобильной, сельскохозяйственной и специальной техники.

Компания планирует организовать производство фруктово-ягодных кондитерских изделий: варенья, джемов, повидла, конфитюра и пр.

– Повышающийся в последние годы спрос на казахстанскую сельхозпродукцию, продукты питания способствует росту в отраслях, ориентирующихся на внешний рынок, а также в целом экономическому росту нашей страны, – считает Айткалиев Галымжан Оразович.

Миссия инвестиционного проекта ТОО «HUBEI KELISON» – обеспечение строительными материалами для скорейшего освоения СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота». В рамках проекта планируется строительство завода по производству товарного бетона в рамках СЭЗ производительностью до 1 млн м³/год.

– Завод будет обеспечивать строительными материалами для скорейшего освоения СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота», индустриальной и логистической зоны и сопутствующих объектов в населенных пунктах региона – Пиджим, Нуркент, – рассказал исполнительный директор Меллатулы Думан. – Реализация проекта является частью полномасштабной программы, которая позволит построить предприятия индустриальной и логистической отрасли, а также, согласно программе «Нұрлы жол» и проекту «Один пояс – один путь», индустриального парка на территории СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота».

Закупаемое для инвестиционного проекта оборудование оснащено фильтрами и является экологичным и безопасным для окружающей среды. В процессе строительства компания применяет самые передовые технологии для производства. При осуществлении данного проекта ТОО «HUBEI KELISON» («ХУБЭЙ КЭЛИШЭН») внедрит ряд новаторских решений в области охраны окружающей среды, имеющих целью свести к минимуму воздействие производства на окружающую среду и улучшить энергоэффективность производства.