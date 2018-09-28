АО «УК СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота» рассматривается как стратегический объект для создания логистического хаба, соединяющего Китай, Центральную Азию, Средний Восток и Европу.
Общая территория СЭЗ составляет 4 591,5 га и включает в себя 3 ключевые зоны – логистическую и индустриальную зону, а также транспортно-логистический комплекс «сухой порт».
Сухой порт является ключевым звеном СЭЗ и обеспечивает ее связь со станцией Алтынколь. Работает он по тому же принципу, что и морской порт. Только грузы в контейнерах доставят не корабли, а поезда. Контейнеры разгружаются, складируются и затем формируются по направлениям. К примеру, контейнеры доставляются разными ж/д платформами из Китая, затем их перегружают на казахстанские платформы или на автомобильный транспорт, которые везут груз дальше по Казахстану в Россию, в Среднюю Азию, в Европу.
Логистическая зона, на которой строят складские помещения логистические компании либо непосредственно производители товаров. На этих складах контейнеры с грузом – одеждой, электроникой, строительными материалами и многим другим, поступающие с сухого порта, автомобильным транспортом будут обрабатываться и далее распределяться по направлениям в соответствии с инструкцией заказчика. Скажем, 1 000 коробок со свитерами – в Германию, 500 коробок – в Польшу и так далее.
На индустриальной зоне ведутся строительно-монтажные работы промышленных объектов. Доставляемое сырье, материалы, запчасти, компоненты, полуфабрикаты для производства готовой продукции освобождаются от оплаты таможенных платежей. Готовая продукция при продаже в странах ЕАЭС не будет облагаться пошлинами в случае заключения СИКа (специальный инвестиционный контракт) с МИР РК; если в составе готовой продукции будет импортная составляющая, то при реализации в странах ЕАЭС участники СЭЗ освободятся от уплаты импортной пошлины. Это – отличное решение для производителей, которые планируют реализацию продукции на рынке ЕАЭС. Казахстан также будет иметь свою выгоду – в первую очередь, в нашей стране будут открываться новые рабочие места.
В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан в АО «УК СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота» определены следующие приоритетные виды деятельности:
1. Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность.
2. Производство продуктов питания.
3. Производство кожаной и относящейся к ней продукции.
4. Производство текстильных изделий.
5. Производство прочей неметаллической минеральной продукции.
6. Производство продуктов химической промышленности.
7. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования.
8. Производство машин и оборудования, не включенных в другие категории.
9. Строительство и ввод в эксплуатацию объектов, предназначенных непосредственно для осуществления приоритетных видов деятельности, в пределах проектно-сметной документации.
10. Строительство в соответствии с проектно-сметной документацией зданий для организации выставок, музеев, складских и административных зданий.
Преференции и привилегии, которые государство предоставляет участникам СЭЗ. А именно:
• Освобождение от земельного налога
• Освобождение от налога на имущество
• Освобождение от корпоративного подоходного налога
• Бесплатная аренда земельных участков для участников СЭЗ до 2035 года
• Освобождение от налога на добавленную стоимость при реализации товаров, потребляемых между участниками СЭЗ.
• Освобождение от таможенных пошлин. И при подписаниях специального инвестиционного контракта импортное сырье в составе готовой продукции освобождается от таможенных пошлин.
На территории Специальной экономической зоны (СЭЗ) «Хоргос – Восточные ворота» в настоящее время реализуются программы по коммерческому наполнению, привлечению инвестиций, введению в эксплуатацию строящихся объектов.
В настоящее время портфель привлеченных инвестиций включает реализацию до 2023 года 14 проектов общей стоимостью 455 млрд тенге. В 2018 году будут освоены инвестиции на сумму свыше 22 млрд тенге и завершены 5 инфраструктурных проектов. К 2023 году будет создано свыше 3 714 постоянных рабочих мест.
– Уже прорабатываются вопросы реализации продукции, а также востребованности товаров и услуг еще до ввода в эксплуатацию инвестиционных объектов тех компаний, которые являются участниками Специальной экономической зоны, – отметил генеральный директор АО «УК СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота» Мурат Баймухамбетов.
Одно из таких предприятий – ТОО «Заря Ltd», которое реализует проект на территории Сухого порта, где происходит перевалка контейнеров с узкой китайской железнодорожной колеи на казахстанские вагоны и, наоборот, в сторону КНР.
Компания завершает строительство зернового терминала, который будет введен в эксплуатацию в октябре. Зерновой терминал предназначен для перевалки зерновых и масличных культур на экспорт из Казахстана в КНР. Его мощность – 2–2,5 тыс. тонн в сутки зерновых и масличных культур, что оценивается в 500–600 тыс. тонн в год. Груз будет засыпаться насыпью (навалом) в возвратные пустые контейнеры (преимущественно COSCO SHIPING). После чего передаваться в Сухой порт, где эти контейнеры будут грузиться в китайские железнодорожные вагоны. Далее казахстанский экспорт будет следовать до места назначения в КНР или страны Юго-Восточной Азии.
– Ведутся переговоры с крупными китайскими компаниями-импортерами сельскохозяйственной продукции с целью оказания услуг по перевалке их грузов через наш терминал. Это позволит увеличить объем сельскохозяйственной продукции казахстанских товаропроизводителей и экспортный потенциал страны в целом, – отметила гендиректор ТОО «Заря Ltd» Исембаева Даина Жаркыновна.
Транснациональная компания «Phoenix Global DMCC», имеющая филиалы в 24 странах мира, завершает строительно-монтажные работы и сборку технологического оборудования на объекте «Комбикормовый завод и элеватор», расположенном на территории СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота». Здесь будет выпускаться 60 тыс. тонн комбикормов в год.
– Это позволит обеспечить поставки комбикормов на экспорт и на внутренний рынок Республики Казахстан. После введения в эксплуатацию объекта планируется создание 87 рабочих мест. Наша компания инвестирует на строительство объекта в Казахстане 4,7 миллиарда тенге, – отмечает представитель компании Аманжолова Балжан.
ТОО «East Gates Partners» будет не только производить продукты питания, но и оказывать услуги в сфере хранения грузов, складской логистики и пр. Проект предусматривает строительство производственно-складского центра, включающее производственные и складские помещения, административно-бытовые помещения, здания и сооружения технического назначения, открытые и крытые площадки для хранения и стоянки для автомобильной, сельскохозяйственной и специальной техники.
Компания планирует организовать производство фруктово-ягодных кондитерских изделий: варенья, джемов, повидла, конфитюра и пр.
– Повышающийся в последние годы спрос на казахстанскую сельхозпродукцию, продукты питания способствует росту в отраслях, ориентирующихся на внешний рынок, а также в целом экономическому росту нашей страны, – считает Айткалиев Галымжан Оразович.
Миссия инвестиционного проекта ТОО «HUBEI KELISON» – обеспечение строительными материалами для скорейшего освоения СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота». В рамках проекта планируется строительство завода по производству товарного бетона в рамках СЭЗ производительностью до 1 млн м³/год.
– Завод будет обеспечивать строительными материалами для скорейшего освоения СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота», индустриальной и логистической зоны и сопутствующих объектов в населенных пунктах региона – Пиджим, Нуркент, – рассказал исполнительный директор Меллатулы Думан. – Реализация проекта является частью полномасштабной программы, которая позволит построить предприятия индустриальной и логистической отрасли, а также, согласно программе «Нұрлы жол» и проекту «Один пояс – один путь», индустриального парка на территории СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота».
Закупаемое для инвестиционного проекта оборудование оснащено фильтрами и является экологичным и безопасным для окружающей среды. В процессе строительства компания применяет самые передовые технологии для производства. При осуществлении данного проекта ТОО «HUBEI KELISON» («ХУБЭЙ КЭЛИШЭН») внедрит ряд новаторских решений в области охраны окружающей среды, имеющих целью свести к минимуму воздействие производства на окружающую среду и улучшить энергоэффективность производства.