Природный пожар охватил обширную площадь охраняемой зоны

На место происшествия незамедлительно отправились работники лесного хозяйства – всего 47 человек. Были задействованы 10 тракторов и три автомобиля. Позже присоединились еще 84 сотрудника областного департамента по чрезвычайным ситуациям с девятью единицами спецтехники. Но несмотря на приложенные усилия, стихия продолжала бушевать весь вечер и ночь. Тушению препятствовали жара (на территории региона столбики термометра поднялись до +30 С) и разбушевавшийся ветер, который перебрасывал пламя с одного места на другое. Люди не успевали за крас­ными языками, жадно облизывающими легковос­пламеняющийся сухостой. Быстро распространяясь, огонь перешел на территорию района Т. Рыскулова, откуда были привлечены дополнительные силы и средства. К двум часам ночи площадь возгорания на территории Сарыкобинского лесничества КГУ «Меркенское учреждение по охране лесов и животного мира» достигла 1 750 га.

По информации местных влас­тей, лесничество находится в 160 км от ближайшего населенного пункта. Нельзя было допус­тить, чтобы круг распространения огня вырос еще больше. В результате число привлеченных к тушению пожара возросло до 385 человек. К работе подключили больше техники. Всего задействовали 75 единиц, включая вертолет, автоцистерны, тракторы, а также легковые автомобили.

Лишь следующим утром общими усилиями огонь удалось укротить. Патрульный вертолет РГКП «Казавиалесоохрана» установил, что пламя было локализовано, когда площадь возгорания достигла 1 800 га. Угрозы населенным пунктам нет. В настоящее время продолжается опашка периметра очага пожара, идет тушение локальных дымоточек. Работа будет продолжена до полной его ликвидации.

Как сообщили в акимате области, на случай осложнения обстановки были приведены в готовность группировки МЧС городов Алматы и Шымкента, а также два воздушных борта Каз­авиаспаса.