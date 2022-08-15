Пришел на помощь

Полицейский Асыл Бериков спас ребенка от падения из окна.

Все произошло в административном центре Уланского района в поселке Касым Кайсенов. Как рассказали в пресс-службе областного департамента полиции, на экстренный номер поступил звонок, что в многоэтажке на площади Абая в квартире на пятом этаже на окне стоит маленький ребенок.

На место немедленно выехала группа, но еще быстрее оказался инспектор-кинолог, младший сержант полиции Асыл Бериков. Он вбежал в подъезд и, прыгая через ступеньки, оказался на нужном этаже.

– Дверь на стук открыла 12-летняя девочка, которая не заметила, как младший брат залез на подоконник открытого окна, – рассказали в департаменте. – Асыл зашел в комнату, разговорами отвлек малыша и снял его.

Выяснилось, что мама пятилетнего мальчика отлучилась в ближайший магазин, понадеявшись, что за братиком присмотрит старшая дочь. С женщиной проведена профилактическая беседа.

Как признался сотрудник, у него тоже есть младшие брат и сестра. «На моем месте каждый поступил бы точно так же», – заметил инструктор-кинолог.