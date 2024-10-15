Пришло время строить новую сборную?

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Напомним, что по итогам прошлого сезона мы получили повышение в классе и теперь сражаемся с более сильными соперниками, а потому эйфория от былых побед постепенно улетучивается. Нам наглядно показывают, к чему надо стремиться.

Поединок в Алматы прогнозируе­мо завершился очередным проигрышем, но что уже радует – не с таким разгромным счетом, как в двух предыдущих матчах. Нашим соперником на этот раз была сборная Словении, которая победила благодаря единственному голу, забитому на 55-й минуте нападаю­щим итальянского клуба «Пиза» Яном Млакаром.

Как известно, в нашей группе выступают четыре команды, из которых три набрали равное количество очков – по семь, и лишь один заветный балл у Казахстана. Возможно, мировым болельщикам теперь не очень интересно следить за нашей сборной (в прошлом сезоне, напомню, мы знатно «нашумели» и привлекли внимание), но зато Словения, Австрия и Норвегия на слуху. Особенно большой интерес вызывает скандинавская команда, в составе которой выступает один из лучших игроков современности Эрлинг Холанд.

Норвежцы считались фаворитами в этом квартете, они продолжают номинально занимать первое мес­то (благодаря разнице забитых и пропущенных мячей), но до сих пор не могут объяснить неровность своего выступления. Напомним, что они неожиданно на старте потеряли очки в Казахстане, сыграв

вничью – 0:0, а в последней игре были в гостях разгромлены австрийцами с невероятным счетом 1:5 (в двух других встречах они победили).

Но вернемся к нашей сборной. Понятно, что сезон 2024⁄2025 года мы завершим понижением в классе, вылетев в Лигу С, где, кстати, сейчас выступают довольные известные сборные Швеции, Румынии и Словакии. Думаю, что наставнику нашей сборной – российскому специалис­ту Станиславу Черчесову – уже можно забыть о результате и начать строить новую команду (осталось провести всего две игры в группе), при этом избавившись от некоторых возрастных игроков. Вот только здесь возникает еще один большой вопрос: а где искать новых мастеровитых футболистов, тем более что теперь и натурализация игроков у нас практически запрещена?

Вместе с тем мы можем и оставить всех нынешних футболистов, не идя на кардинальные преобразования. Совсем скоро – в декабре – пройдет жеребьевка групповой стадии отборочного турнира для 55 сборных, входящих в УЕФА, которые будут бороться за путевки на чемпионат мира 2026 года.

Нынешняя система отборов и проведения первенств планеты претерпела в этом году большие изменения, которые дают шанс попасть на заветный мундиаль почти всем командам, а не только сборным, относящимся к элите мирового футбола. У Казахстана также будет возможность проявить себя в отборочных играх. И именно в этом случае нам придется оставлять основной костяк команды, внося лишь точечные изменения. Скорее всего, руководство Казах­станской федерации футбола сделает ставку именно на возможность, хоть и гипотетическую, попасть на ЧМ-2026, а не распыляться на коренную реконструкцию, отложив ее до лучших времен. Ну а болельщикам лишь остается надеяться и верить в прекрасное будущее.