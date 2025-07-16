По информации директора товарищества Калкабая Мусанова, стоимость проекта составила около 2,5 млрд тенге. Производственная мощность завода – 150 тыс. кубометров газобетонных блоков в год. На предприятии создано 50 рабочих мест.

Кроме того, имеется новое общежитие для работников, в том числе семейных. Проживание в нем бесплатное.

Выступая с приветственным словом на церемонии запуска предприятия, заместитель акима области Жетысу Асет Канагатов отметил важнейшую роль промышленных новостроек в создании рабочих мест для населения региона.

– В целом на промышленных объектах области сегодня работают 30 тысяч человек, – отметил Асет Канагатов. – Запуск нового завода ТОО «Стальбетон» обеспечит область стройматериалами, будет способствовать развитию региональной экономики. Важно, что в производстве газобетонных блоков «Стальбетон» использует местное сырье, это положительно влияет как на стоимость конечной продукции, так и на развитие промышленного потенциала региона.

Производство стройматериалов – одно из приоритетных направлений в регионе. По словам заместителя акима области, доля этого сегмента в промышленности Жетысу превышает 16%.

К слову, за три года с момента образования области годовой объем промышленного производства здесь вырос с 297 млрд до 347 млрд тенге. В текущем году планируется довести данный показатель до 373 млрд.

За эти годы в регионе была завершена реализация 35 индуст­риальных проектов на общую сумму 85 млрд тенге. До 2027-го планируется осуществить еще 34 инвестиционных проекта на сумму 1,7 трлн тенге. В том чис­ле, например, предусмотрено строительство меднорудного обогатительного комбината, промышленного городка на территории СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота», завода по выпус­ку ветряных электростанций.

Также в планах – монтаж газотурбинных станций в городах Текели и Талдыкоргане, модернизация аккумуляторного завода «Кайнар АКБ», строительство металлопрокатного завода по выпуску арматуры и стальных изделий, фабрики пакетирования чая и кофе.