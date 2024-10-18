Присвоить или упразднить адрес объекта недвижимости можно на портале eGov.kz

Присвоение адреса придает объекту недвижимости официальный статус, который необходим для его последующей идентификации в государственных базах данных, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Тelegram-канал eGov.kz
Эта информация позволяет владельцам недвижимости легально распоряжаться своим имуществом. Адрес требуется для подключения к коммунальным системам (электричество, вода, газ), интернета, почтовой доставки и других сервисов.
Чтобы получить услугу, пользователю необходимо:
• авторизуйтесь на портале eGov.kz и перейдите в раздел «Недвижимость» – «Покупка, продажа, аренда»;
• выберите услугу «Присвоение/упразднение адреса объектов недвижимости»;
• подпишите услугу с помощью ЭЦП.
Результат получения услуги - письмо-уведомление о присвоении/упразднении адреса либо мотивированный отказ.