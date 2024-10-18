Присвоить или упразднить адрес объекта недвижимости можно на портале eGov.kz

Присвоение адреса придает объекту недвижимости официальный статус, который необходим для его последующей идентификации в государственных базах данных, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Тelegram-канал eGov.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Эта информация позволяет владельцам недвижимости легально распоряжаться своим имуществом. Адрес требуется для подключения к коммунальным системам (электричество, вода, газ), интернета, почтовой доставки и других сервисов.

Чтобы получить услугу, пользователю необходимо:

• авторизуйтесь на портале eGov.kz и перейдите в раздел «Недвижимость» – «Покупка, продажа, аренда»;

• выберите услугу «Присвоение/упразднение адреса объектов недвижимости»;

• подпишите услугу с помощью ЭЦП.

Результат получения услуги - письмо-уведомление о присвоении/упразднении адреса либо мотивированный отказ.