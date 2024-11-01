Притяжение Ордабасы

Исторический экскурс

Район как административно-территориальная единица был создан в 1964 году и носил название Бугунский. Сформирован он был путем частичного отделения и слияния территорий Туркестанского, Арысского, Алгабасского и Сайрамского районов. Постановлением Президиума Верховного Совета Республики Казахстан 4 мая 1993 года Бугунский район переименовали в Ордабасинский, тем самым сделав акцент на исторических событиях, происходивших в этой местности.

Почти триста лет тому назад, точнее, поздней осенью 1726 года, именно здесь, на левом берегу реки Бадам, произошло поистине историческое событие. Великий курултай, для участия в котором прибыли представители всех трех казахских жузов, принял единственно верное и мудрое решение: объединиться, чтобы сообща дать отпор нашествию джунгарских захватчиков. С тех пор гора согласия, как часто называют Ордабасы, и одноименный район, на землях которого она расположена, являются сакральными для казахского народа.

30 лет назад на возвышенности гористой местности появился монумент «Ордабасы». Его открытие стало кульминацией проведения Дней памяти, посвященных великим и мудрым предкам. Президенты Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана подписали совместное заявление, призывающее народы каждой из стран крепить дружбу и взаимопомощь, обеспечивать в регионе общественно-политичес­кую стабильность.

В первые годы независимости население района составляло 77,5 тыс. человек, а сейчас оно практически удвоилось. Выросли также показатели экономического и социального развития. Достаточно сказать, что первый бюджет Ордабасинского района составлял 171 млн тенге, тогда как в текущем году он достиг 18 млрд.

В районном центре построены центральная больница, 35 объектов медицинского обслуживания, 34 государственных, девять – частных школ, 47 детских садов и пять спортивных комплексов.

Проблемы с оказанием медицинской помощи до последнего времени испытывали жители аулов Кокарал, Карабастау и Боген, которым приходилось годами ездить на прием к врачу в соседние населенные пункты.

В этом году за счет средств республиканского бюджета строятся учреждения здравоохранения, которые сдадут в эксплуатацию до конца года.

Только за последнее пятилетие в 47 из 57 населенных пунктов района проложена централизованная система водоснабжения, а в 23 селах проведен природный газ.

Новостройки как примета времени

– Здесь будет новый микрорайон «Самал», – показывает развернувшееся строительство заместитель акима Ордабасинского района Олжас Болатханулы. – Под него отвели 70 гектаров территории на окраине районного центра села Темирлан на выезде в сторону Туркес­тана. Уже возводятся два трехэтаж­ных жилых дома, 26 коттеджей на две семьи каждый, здание прокуратуры.

А еще в ближайшее время будут строиться здание полиции, областной перинатальный центр, мечеть.

Новое жилье в районе не вводили последние пять лет, тогда как в очереди на его получение зарегистрировано около двух тысяч человек, включая детей-сирот, многодетные и малоимущие семьи, людей с ограниченными возможностями и прочие категории населения, которые вправе претендовать на получение аренд­ного жилья.

Шесть коттеджей на 12 квартир уже готовы к заселению. До конца года сдадут в эксплуатацию остальные дома, включая трехэтажные.

Со дня на день счастливчики получат ключи и возможность жить в благоустроенном доме. И даже обрабатывать несколько соток земли на подворье, рядом с домом высадив сад или возделывая огород, чтобы на столе были свои фрукты и зелень.

Перед входом в каждый дом малоэтажной застройки зеленеет изумрудный газон, пестрят крас­ками осени цветущие клумбы. Вся эта красота поливается при помощи автоматической системы. Так что от новоселов понадобится минимум усилий, чтобы новый микрорайон выглядел зеленым и ухоженным.

Школу в «Самале» строить не будут, она уже есть в соседнем жилом массиве, расположенном через дорогу. Там же завершается строительство спортивно-оздоровительного комплекса, рассчитанного на 250 мест. Рабочие устраняют последние недоделки, занимаются благоустройством территории, готовясь сдать в эксплуатацию такой важный для районного центра объект. Местные спортсмены пока ютятся во Дворце культуры и с нетерпением ждут новоселья. Сметная стои­мость проекта – 1 млрд 78 млн тенге, 90% от суммы профинансировал республиканский бюджет, оставшиеся 10% – местный.

К слову, в прошлом году в ауле Кажимукан началось строительство спортзала для борьбы, гостиницы и музея. Еще один спортивно-оздоровительный комплекс построят в селе Бадам. Возведение всех трех спортивных объектов ведется по программе «Аул – Ел бесiгi».

Спорт здесь в почете, им охотно занимаются дети, подростки и молодежь, равняясь на своего кумира Кажимукана Мунайтпасова. Совсем недавно у местных спорт­сменов появился еще один пример для подражания – обладатель бронзовой медали Олимпийских игр 2024 года в Париже дзюдоист Гусман Кыргызбаев, выросший в Темирлане.

Буквально на днях районный центр облетела радостная новость: по поручению Главы государства здесь построят художественную школу на 300 мест. Объект станет одним из двух в Казахстане, профинансировать которые решено за счет средств Специального госфонда, аккумулирующего незаконно выведенные активы.

Для юных музыкантов и художников это огромное событие, ведь здание, построенное полвека назад, давно не вмещает всех желающих приобщиться к прекрасному, да и разучивать гаммы приходится в не подходящих для этого условиях.

В юбилейный год район избавился от школ-долгостроев. Три года не могли достроить две школы в Торткуле и одну в Шубарсу. Недобросовестные подрядчики своевременно не выполнили взятых на себя обязательств, что привело к судебным тяжбам, многолетним ожиданиям местными школьниками надлежащих условий для учебы. Между тем они крайне необходимы. К примеру, в селе Шубарсу, в котором проживает 33 тыс. человек, уроки сейчас проходят в три смены. Перейти на двухсменку не позволяет пока даже строительство двух частных школ. Вся надежда на программу «Комфорт­ная школа», по которой в районе планируется возвести пять школьных зданий. Первое из них, рассчитанное на 300 ученических мест, стоимостью 4,1 млрд тенге уже достраивают в ауле Акбулак. Сразу две комфортные школы в следующем году построят в Бадаме, по одной – в Темирлане и Шубарсу.

В густонаселенном Шубарсу не хватает не только школ, но и остро стоит проблема дорог. Впрочем, по официальным данным, только 47% дорог района находятся в хорошем состоянии.

– Дороги в Шубарсу – 330 километров – до сих пор без асфальта, даже гравийное покрытие есть не везде, – рассказывает Олжас Болат­ханулы. – На дороги в этом селе нужны миллиарды тенге, сразу такую сумму никто не выделит. Так что понадобится не один год. Конечно, если Правительство решит помочь, то тогда можно за два-три года привести их в порядок, но пока рассчитываем на средства областного и районного бюджетов. В Шубарсу сейчас монтируют систему уличного освещения, люди там живут очень трудолюбивые, и наша задача – создать им условия.

Земля всегда прокормит

От Шымкента до Темирлана каких-то 40 км. Район расположен вдоль трассы Западная Европа – Западный Китай по дороге в Туркестан, что делает его удобным для ведения бизнеса и привлекательным для инвесторов.

Один из них – Бахытжан Отамбаев. Семь лет назад шымкентский предприниматель решил расширить границы своего бизнеса и купил на окраине Темирлана пять гектаров земли, решив заняться сельским хозяйством.

Бахытжан Сайдазимович считает, что аграрный бизнес – на все времена. В продуктах питания люди нуждались всегда, спрос на экологически чистую продукцию только растет. Условия же для ее возделывания в Ордабасинском районе чуть ли не идеальные.

Высаженный здесь фруктовый сад подрос и дает хороший урожай яблок. На 52 сотках теплиц прекрас­но растут лимоны. Со дня на день начнется сбор очередного урожая.

– Спелый плод лимона должен быть желтым, иметь глянцевую и твердую корку, – поясняет агроном Айдар Сайдазимов, проверяя степень созревания фруктов. – Еще неделя, и можно собирать урожай. В прошлом году нами было собрано 25 тонн лимонов. Думаю, в этом году будет не меньше.

Айдар, как и его старший брат, сын владельца хозяйства. Оба по образованию агрономы, выпускники местного вуза. Профессию выбирали осознанно, со школьных лет приобщившись к работе на земле.

– И я, и Ельнур все каникулы проводили здесь, на свежем воздухе, – рассказывает Айдар Сайдазимов. – Конечно, помогали отцу. Тут только лимонов 707 кустов высажено. Работы всегда было много, мы охотно делали все, что было нам под силу. Так постепенно втянулись, решив стать агрономами. Теперь это зона нашей ответственности. Я люблю свою профессию и рад, что отец своим решением заняться сельским хозяйством открыл ее для меня.

Сельское хозяйство Ордабасинского района – многогранное. Традиционно сеют зерновые колосовые и сафлор, содержат сады и виноградники, выращивают овощи и ягоды. В хозяйстве Сайдазимовых, к примеру, в этом году появилась клубника.

В селе Торткуль в прошлом году стартовал проект по посеву хлопка без химических удобрений. В Буржаре ИП «Ордабасы-Органик» начало производство биогумуса – органического удобрения, содержащего все необходимые микроэлементы, дающего растению хорошую пищу и защищающего от болезней.

Стараниями сельского предпринимателя Абдихалыка Исае­ва возникла целая плантация павловнии. Свое дело аграрий начал с небольшого количества саженцев, ввезенных из Японии. За два года не просто размножил в теплице, но и вывел новый сорт, адаптированный к местным условиям. Теперь у него подрастает до 200 тыс. саженцев, спрос на которые огромен, ведь это самое быстрорастущее дерево в мире. Раскидистая крона, ароматное цветение делают его незаменимым для украшения парков, скверов, садов и улиц.

И таких инициативных людей в Ордабасинском районе много. Яркий пример успешного казахстанского бизнеса – компания «Ордабасы құс». Здесь сумели наладить не только выращивание, но также переработку и экспорт мяса индейки. Торговая марка «Дәмді ет» давно пришла в каждый дом и стала символом вкусного, полезного и недорогого отечественного продукта.

Поддержка со стороны государства дает возможность бизнесу наращивать объемы продукции и расширяться. Так, на молочно-товарной ферме ТОО «Борте Милка» в селе Бадам в этом году закупили еще 403 высокопродуктивные коровы. В результате дополнительно создано 15 новых рабочих мест. Проект получил льготный кредит от государства в размере 2,4 млрд тенге с годовой ставкой 2,5%. Ферма оснащена шведским технологическим комп­лексом DeLaval.

Предприятие самостоятельно перерабатывает 25 тонн молока в сутки, производя более 20 видов кисломолочной продукции, которая поставляется в Туркес­танскую, Кызылординскую, Жамбылскую области, а также в Шымкент и Алматы.

Промышленный потенциал

В советский период Ордабасинский район был исключительно аграрным. Сумма инвестиций в экономику района составляла 50 млн тенге. Сейчас же за счет создания благоприятной среды для развития предпринимательства сумма инвестиций увеличилась до 42 млрд тенге. В районе успешно работают 48 перерабатывающих и промышленных предприятий. Как следствие, около 60% валового регионального продукта обеспечивает сельское хозяйство, а остальное – вклад активно развивающейся промышленности.

К индустриальной зоне «Бадам», известной производством колесных тракторов различных видов мощности KIOTI, добавятся еще две – в селах Шубар и Шубарсу.

К слову, в рамках проекта «Ауыл аманаты» действует программа Trade in, по которой фермерам предлагают сельскохозяйственную технику марки KIOTI. Для владельцев хозяйств это хорошая возможность обзавестись новыми тракторами и комбайнами.

По условиям программы вышедшую из строя сельхозтехнику оценивают и принимают по рыночной цене. И эта сумма становится первым взносом для покупки в лизинг под низкий процент новых сельхозмашин прямо с завода через ТОО «АИО «Оңтүстік» и микрофинансовую организацию «Ырыс».

Только в июле нынешнего года аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды вручил 48 механизаторам ключи от новых тракторов и комбайнов. Минувшим летом в индустриальной зоне «Бадам» состоялась церемония закладки капсулы, началось строи­тельство нового завода Central Asia Aluminum.

В первом квартале 2025 года будет завершена первая очередь проекта, работу получат 180 человек. А на втором его этапе намечено создать еще 150 рабочих мест. В проект привлечено в общей сложности 7,5 млрд тенге инвестиций.

Швейная фабрика ТОО «Jnray group» в сентябре уже начала работу: шесть тысяч квадратных метров цехов построены в рамках государственной программы индустриализации, на что потребовалось 1,4 млрд тенге.

Производственные мощности предприятия пока еще не полностью задействованы. Сегодня здесь трудятся 300 человек. В перспективе планируется увеличить ассортимент продукции и довес­ти количество работников до 500 человек. Необходимое сырье поставляется из Узбекистана и Кыргызстана. Но по мере развития текстильного кластера местные швейники намерены перейти на использование отечественных тканей.

Все разнообразие местной сельскохозяйственной продукции ордабасинцы намерены показать на специально организованной к юбилею района ярмарке-выставке. Она пройдет на центральной площади Темирлана, став презентацией результатов труда местных жителей и возможностей региона.

Накануне аким Ордабасинского района Азат Оралбаев вручил награды местным жителям, внесшим большой вклад в развитие экономики, культуры и социаль­ной сферы. Среди награж­денных юбилейной медалью – казахстанский археолог, доктор исторических наук, профессор Южно-Казахстанского педагогического университета имени Узбекали Жанибекова Александр Подушкин.

Так оценен вклад ученого в изу­чение местной древней истории, более чем 30-летнее изучение древних городищ государства Кангюй, достигшего наивысшего расцвета в I–II веках нашей эры.

– Ордабасинский район – знаковое место для казахов и истории нашего государства, – считает Александр Подушкин. – Само название Ордабасы – символ единства. Это место, куда в обязательном порядке нужно везти туристов, показывать и рассказывать, насколько мудрыми были предки, преодолевшие все разногласия ради безопасности и защиты от врага.

Проникнуться духом Ордабасы, ставшим реальным символом возрождения нации и духовного единения народа, должен каждый казахстанец. Именно на территории этого района найдены глиняные таблицы с нанесенной на них письменностью, а это уже атрибут государственности, доказывающий высокий уровень материальной и духовной культуры одного из первых государственных объединений на территории Казахстана.