​Приверженность международным обязательствам

Председатель Сената Парламента Касым-Жомарт Токаев принял послов Афганистана и Пакистана в Казахстане Мохаммада Фархада Азими и Имтиаза Ахмада Кази по их просьбе.

Приветствуя афганского дипломата, председатель Сената подчеркнул, что Казахстан остается приверженным своим международным обязательствам по восстановлению Афганистана и заинтересован в скорейшей стабилизации ситуации в этой стране.

На посту непостоянного члена СБ ООН Казахстан организовал первый за пос­ледние 7 лет визит членов СБ ООН в Кабул, а также министерские дебаты в Нью-Йорке на тему «Построение регионального парт­нерства в Афганистане и Центральной Азии в качестве модели взаимозависимости безопасности и развития». Высокой оценки мирового сообщества удостоена и осуществляемая нашей страной образовательная программа для представителей афганской молодежи, которые получают высшее, техническое и специальное образование.

Посол поблагодарил Казахстан за вклад в международные усилия по стабилизации ситуации в Афганистане.

В ходе встречи с Имтиазом Ахмадом Кази председатель Сената отметил важную роль Пакистана в азиатском регионе и намерение Казахстана усилить с этим государством политическое и экономическое сотрудничество, сообщила пресс-служба Сената Парламента РК.

Касым-Жомарт Токаев также выразил заинтересованность в скорейшем урегулировании напряженной ситуации между Пакистаном и Индией. По его словам, только открытый и конструктивный политико-дипломатический диалог между двумя странами является единственно эффективным и приемлемым путем выхода из текущего кризиса.