Привлекать инвестиции

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Флора Левина

Над улучшением качества жизни работают в Аягозском районе области Абай.

фото из архива "КП"

Как рассказал Канат Адильбаев, занявший кресло акима района чуть меньше двух месяцев назад, за 10 месяцев уровень развития промышленности превысил прошлогодний показатель и достиг 523,85 млн тенге. Сумма инвестиций в основной капитал составила 95 млрд 244 млн тенге. В сравнении с 2023-м наблюдается снижение. Работа по улучшению ситуации проводится.

Введены в эксплуатацию 240 кв. м жилья. К концу года планируется эту цифру увеличить, ведь в районе наблюдается увеличение рождаемости.

Основным видом деятельности в Аягозском районе является животноводство. В настоящее время зарегистрировано свыше полутора тысяч крестьянских хозяйств. Идет работа по обновлению техники и приобретению племенного поголовья. На особом контроле местной исполнительной власти находятся вопросы обеспечения водой населения. В районе из 48 населенных пунктов 44 обеспечены живительной влагой.

#область Абай #промышленность #инвестиции #жилье #ЖКХ

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