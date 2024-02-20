Привлекать на госслужбу успешных людей из частного сектора призвал Токаев

Президент
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Касым-Жомарт Токаев отметил, что на государственной службе сейчас ощущается определенный дефицит сильных отраслевых специалистов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Он обратил внимание на то, что в стране достаточно успешных людей в сферах бизнеса, сельского хозяйства, финансов, медицины, образования и других секторах.

– Нужно задействовать потенциал таких кадров, ориентированных на конкретный результат и потребности потребителя. Необходимо продолжить внедрение гибридной модели государственной службы. Для этого предстоит детально проработать вопросы более свободного, менее регламентированного приема на госслужбу квалицированных кадров из частного сектора, – сказал глава государства, выступая на форуме Президентского молодежного кадрового резерва.

Президент подчеркнул, что для повышения привлекательности государственной службы необходимо установить заработную плату, конкурентную с частным сектором.

– Считаю, что государственные служащие, которые находятся на работе, как правило, с 8-9 утра и до 8-9 вечера, должны получать определенную материальную компенсацию, но не перебарщивая с заработными платами и премиями. Вопрос актуальный. Мы будем решать его именно в пользу государственных служащих. Вопрос с жильем также нужно решать соответствующим образом. В этой связи стоит обратить внимание на опыт Сингапура и других стран. Необходимо рассмотреть эффективные подходы и методы в системе государственного управления, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства считает важным привлекать на государственную службу ученых, экспертов и активных граждан, особенно волонтеров. Наряду с этим президент отметил, что наша страна строит справедливое государство и инклюзивное общество, поэтому важен вопрос обеспечения гендерного баланса на государственной службе.

 

#Токаев #госслужба #кадры

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