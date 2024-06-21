Привлекут ли средства ЕНПФ для строительства новых ТЭЦ, ответил Скляр

Подписано соглашение о строительстве трех ТЭЦ в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск

Фото: пресс-служба правительства РК

Первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр, отвечая на вопросы депутатов в ходе совместного заседания палат Парламента, рассказал о строительстве новых ТЭЦ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

По его данным, установленная мощность всех энергоисточников страны составляет 21 тыс. МВт, однако располагаемая – чуть меньше 16 тыс.

«В пиковые часы нагрузки мы закупаем извне страны порядка 2 тыс. МВт электрической энергии. Это, конечно, очень много. В связи с чем возникает острая необходимость в строительстве новых энергетических источников. Подписано соглашение о строительстве трех ТЭЦ в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск и строительстве третьего энергоблока ГРЭС-2», — рассказал первый вице-премьер.

Эти проекты будут обеспечены за счет средств льготного экспортного финансирования страны-производителя данного энергетического оборудования.