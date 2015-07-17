Призраки – на сцене, овации – в зале

Символично, что самый молодой оперный театр, два года назад открытый по инициативе Президента страны Нурсултана Назарбаева, принимал на своей сцене один из старейших оперных театров Европы, построенный в 1737 году по приказу Карла III. Театр Сан-Карло – самый большой в Италии (зал вмещает 3 285 зрителей), он является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. На сцене Сан-Карло пели практически все выдающиеся певцы Италии, в том числе Беньямино Джильи, Энрико Карузо, Изабелла Кольбран, Франко Корелли, Мария Малибран, Марио дель Монако, Джудитта Паста, Джованни Батиста Рубини. В театре работали и ставили свои оперы такие знаменитые композиторы и дирижеры, как Джоаккино Россини, Гаэтано Доницетти, Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини, Пьетро Масканьи, Руджеро Леонкавалло, Умберто Джордано, Франческо Чилеа.
В 1812 году была основана самая древняя в Италии балетная школа Сан-Карло. Среди танцовщиков, прославивших ее – Фанни Эльслер, Мария Тальони, Карлотта Гризи. Во второй половине ХХ века театр приглашал к сотрудничеству величайших танцовщиков: Марго Фонтейн, Рудольфа Нуреева, Карлу Фраччи, Алисию Алонсо, Екатерину Максимову и Владимира Васильева. Свои работы на сцене Театра Сан-Карло представляли хореографы Ролан Пети, Борис Эйфман, Маурисио Вайнрот, Франческо Наппа, Фабрицио Монтеверде.
Итальянскую «Жизель» в редакции и постановке народной артистки СССР лауреата Государственной премии СССР Людмилы Семеняки астанинцам смотреть было тем более интересно, что балет этот шел в НТОБ им. К. Байсеитовой (хореографическая версия заслуженного артиста России Сергея Вихарева), а в 2011-м главные партии в нем исполнили этуали парижской «Гранд-Опера» – Мелани Юрэль и Карл Пакетт. Ныне заслуженный деятель РК Рустем Сейтбеков, которому довелось выступить в том спектакле в роли лесничего Ганса (Иллариона), вспоминает, с какой отдачей работали французские танцовщики – слезы Мелани не оставляли сомнений в истинности страданий ее героини.
Театр Сан-Карло пригласил для выступлений в Астане не менее великих артистов – это бывшие премьеры Национального балета Кубы, а в настоящее время этуали Норвежского национального балета – Иоланда Корреа (Жизель) и Йоэль Карреньо (Альберт). Иоланда – обладатель престижного балетного приза «Позитано имени Леонида Мясина» (2012), который вручается «самой выдающейся балерине на международной сцене». В прошлом этот приз получали Марго Фонтейн, Рудольф Нуреев, Алессандра Ферри и другие большие мастера. Йоэль Карреньо представляет знаменитый балетный род: его дяди – Альваро и Лазаро – бывшие звезды Кубинского национального балета, кузина Алихайде – балерина, а старший брат – Хосе Мануэль Карреньо был премьером лондонского Королевского балета и Американского балетного театра. Как приглашенный солист Йоэль выступает во многих театрах мира. Участвовал в международных гала-представлениях «Звезды мирового балета» в Будапеште, Пекине, Вашингтоне, других городах, в том числе и в Астане в 2011 году.
«Жизель» создана в эпоху романтического балета и стала его вершинным достижением. Трогательная история любви пейзанки и знатного дворянина соединяется с поэтичной легендой о виллисах. Это девушки-призраки, погибшие от несчастной любви, которые по ночам поднимаются из могил и мстят молодым мужчинам. Одетые в подвенечные платья, они кружат их в хороводе танца до тех пор, пока жертвы не упадут без сил замертво. Французский литератор Теофиль Готье познакомился с этой легендой в пересказе немецкого романтика Генриха Гейне. Вместе со сценаристом Жюлем Сен-Жоржем они в считанные дни придумали сюжет «Жизели», тем более что героиня будущего балета была налицо – Карлотта Гризи. Эта очаровательная блондинка с голубыми глазами, жена балетмейстера Жюля Перро, и стала первой исполнительницей главной партии. Композитор Адольф Адан за три недели написал партитуру. В качестве хореографа вместе с молодым Жюлем Перро выступил маститый Жан Коралли.
Сразу после премьеры в парижской «Гранд-Опера» 28 июня 1841 года «Жизель» была признана выдающимся достижением балетного театра. Уже 18 декабря 1842-го ее увидели в Санкт-Петербурге, в следующем году – в миланском Ла Скала, а в 1846-м этим спектаклем восхищались американцы в Бостоне. Но вскоре у французского балета появился «русский акцент»: в 1850-х годах в Петербурге спектакль находился под присмотром Жюля Перро, который продолжал его совершенствовать, а потом русский балетмейстер французского происхождения Мариус Петипа сделал свою хореографическую редакцию и показал ее на гастролях Императорского театра в Париже. С тех пор у «Жизели» три автора.
Сюжет балета ясен и компактен: два акта – два мира – реальный и фантастический, которые символизируют противопоставление мечты и суровой действительности. В силу сословного неравенства любовь героев возможна лишь в призрачном мире. Но любовь бессмертна, и она побеждает смерть. Благодаря своему сильному чувству Жизель остается человечной и в царстве виллис, чем и отличается от них. Она спасает жизнь возлюбленного и исчезает, как утренний туман, оставляя его предаваться отчаянию...
О музыке «Жизели» композитор и музыковед Борис Асафьев писал: «Как мастерски выпуклы характеры, как гибки в своей простоте и незатейливости напевы танцев и как строг рисунок этих мелодий при всей их нежной отзывчивости». Услышать и передать все нюансы партитуры танцовщикам помог симфонический оркестр театра Astana Opera и народный артист Украины, приглашенный дирижер Национального театра Токио и Corella Ballet (Испания) Алексей Баклан. Генеральный менеджер Театра Сан-Карло Розанна Пуркиа назвала его одним из лучших балетных дирижеров. И, наверное, это не случайно, потому что родители Алексея – артисты балета. С балкона хорошо было видно, как темпераментно он буквально «протанцевал» свою, дирижерскую, партию. И зрители оценили его работу, после каждого акта устраивая овацию – редкий случай на балетном спектакле. А сам Алексей Баклан букет бросил солировавшей альтистке Толкын Килибаевой.
Партия Жизели привлекает исполнительниц тем, что дает возможность прожить две жизни. В первом, «крестьянском», акте Иоланда Корреа сначала представляет наивную доверчивую влюбленную девушку, а потом – обманутую, страдающую и погибающую. Во втором она появляется уже как призрак, и ее любовь получает другое пластическое и актерское воплощение. Балерина тонко чувствует музыку, она демонстрирует легкий прыжок, безупречные вращения, мягкие свободные руки и бриллиантовые па-де-буре, как говорят критики – фирменный знак кубинских балерин.
Альберт в исполнении Йоэля Карреньо – равный партнер балерины, его танец вторит танцу Жизели и соперничает с ним. Для авторов балета Альберт не был злодеем. Привычная для тех времен интрижка графа с поселянкой совсем не обязательно должна была кончаться печально. Фатальными оказались обстоятельства, к тому же юноша осознал свою вину, он чуть сам не погиб из-за своего чувства. Герой Йоэля Карреньо увлечен искренне, ему верит не только Жизель, но и зритель. Но эта искренность не отменяет тяжесть вины и глубину раскаяния. Танец знаменитого кубинца мощный и элегантный одновременно. В прыжке он просто зависает в воздухе. А сложные поддержки выполняет легко и уверенно.
Итальянские солисты достойно поддержали приглашенных кубинских этуалей. Две партии – в первом акте пантомимную – невесты Альберта Батильды и технически сложную – повелительницы виллис Мирты – успешно исполнила Анналина Нуццо. Открывая второй акт, ее героиня призраком эффектно выплывает из тумана мелкими переборами па-де-буре, вызывая аплодисменты. Ее суровая безжизненная холодность контрастирует с образом Жизели, полной всепрощения и любви.
У лесника Иллариона, скорее, не партия, а драматическая роль. Но именно в пантомиме на первый план выходит сценическая культура. И премьер Театра Сан-Карло Эдмонд Туччи ее показал: жесты балетного артиста были психологически оправданны и красноречивы. В танцевальном отношении более заметно вставное па-де-де крестьянской пары (Клаудиа Д‘ Антонио и Сальваторе Манцо). Счастливая пара пейзан готовится к свадьбе, поэтому их танец полон огня и задора, он оттеняет горестную историю Жизели.
Запоминается и дуэт виллис – Сары Санкамило и Кандиды Соррентино. Но особую красоту второго, «белого», акта создает четкая работа кордебалета. Пленяет торжественность и чистота линий в большом па-де-де, проходах в арабеске – ключевой фигуре всего балета. С кордебалетом как ассистент хореографа в «Жизели» работал Линц Чанг – ученик и партнер великой Алисии Алонсо, премьер Кубинского национального балета и Национального балета Марселя Ролана Пети, балетмейстер «Ла Скала», в настоящее время – художественный руководитель балета Театра Сан-Карло. Его партнершами в многочисленных гала были мировые этуали: Доминик Кальфуни, Алтынай Асылмуратова, Лусия Лакарра, Анна Ботафого и многие другие.
Замечательные декорации Раффаэле дель Савио воспроизводят поэтическую осеннюю атмосферу деревни в Рейнской области. Домик Жизели в окружении величественных дубов и представленные во втором акте мощные темные кладбищенские ворота в готическом стиле усиливают ауру таинственности. Элегантные костюмы Марио Джорси и Джузи Джустино (Джустино возглавляет пошивочный цех театра на протяжении последних 25 лет) помогли сделать «Жизель» тем спектаклем, который не забывается...
Гастроли – это всегда праздник для зрителей и строгий экзамен для артистов. На наш успех «Спартака» в Генуе достойным ответом стала «Жизель» из Неаполя. Хорошо, если традиция подобных обменов продолжится.