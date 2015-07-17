Призраки – на сцене, овации – в зале Свежий выпуск 484 Анна НЕГИНА

Символично, что самый молодой оперный театр, два года назад открытый по инициативе Президента страны Нурсултана Назарбаева, принимал на своей сцене один из старейших оперных театров Европы, построенный в 1737 году по приказу Карла III. Театр Сан-Карло – самый большой в Италии (зал вмещает 3 285 зрителей), он является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. На сцене Сан-Карло пели практически все выдающиеся певцы Италии, в том числе Беньямино Джильи, Энрико Карузо, Изабелла Кольбран, Франко Корелли, Мария Малибран, Марио дель Монако, Джудитта Паста, Джованни Батиста Рубини. В театре работали и ставили свои оперы такие знаменитые композиторы и дирижеры, как Джоаккино Россини, Гаэтано Доницетти, Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини, Пьетро Масканьи, Руджеро Леонкавалло, Умберто Джордано, Франческо Чилеа.

В 1812 году была основана самая древняя в Италии балетная школа Сан-Карло. Среди танцовщиков, прославивших ее – Фанни Эльслер, Мария Тальони, Карлотта Гризи. Во второй половине ХХ века театр приглашал к сотрудничеству величайших танцовщиков: Марго Фонтейн, Рудольфа Нуреева, Карлу Фраччи, Алисию Алонсо, Екатерину Максимову и Владимира Васильева. Свои работы на сцене Театра Сан-Карло представляли хореографы Ролан Пети, Борис Эйфман, Мау­рисио Вайнрот, Франческо Наппа, Фабрицио Монтеверде.

Итальянскую «Жизель» в редакции и постановке народной артистки СССР лауреата Государственной премии СССР Людмилы Семеняки астанинцам смотреть было тем более интересно, что балет этот шел в НТОБ им. К. Байсеитовой (хореографическая версия заслуженного артиста России Сергея Вихарева), а в 2011-м главные партии в нем исполнили этуали парижской «Гранд-Опера» – Мелани Юрэль и Карл Пакетт. Ныне заслуженный деятель РК Рустем Сейтбеков, которому довелось выступить в том спектакле в роли лесничего Ганса (Иллариона), вспоминает, с какой отдачей работали французские танцовщики – слезы Мелани не оставляли сомнений в истинности страданий ее героини.

Театр Сан-Карло пригласил для выступлений в Астане не менее великих артистов – это бывшие премьеры Национального балета Кубы, а в настоящее время этуали Норвежского национального балета – Иоланда Корреа (Жизель) и Йоэль Карреньо (Альберт). Иоланда – обладатель престижного балетного приза «Позитано имени Леонида Мясина» (2012), который вручается «самой выдающейся балерине на международной сцене». В прошлом этот приз получали Марго Фонтейн, Рудольф Нуреев, Алессандра Ферри и другие большие мастера. Йоэль Карреньо представляет знаменитый балетный род: его дяди – Альваро и Лазаро – бывшие звезды Кубинского национального балета, кузина Алихайде – балерина, а старший брат – Хосе Мануэль Карреньо был премьером лондонского Королевского балета и Американского балетного театра. Как приглашенный солист Йоэль выступает во многих театрах мира. Участвовал в международных гала-представлениях «Звезды мирового балета» в Будапеште, Пекине, Вашингтоне, других городах, в том числе и в Астане в 2011 году.

«Жизель» создана в эпоху романтического балета и стала его вершинным достижением. Трогательная история любви пейзанки и знатного дворянина соединяется с поэтичной легендой о виллисах. Это девушки-призраки, погибшие от несчастной любви, которые по ночам поднимаются из могил и мстят молодым мужчинам. Одетые в подвенечные платья, они кружат их в хороводе танца до тех пор, пока жертвы не упадут без сил замертво. Французский литератор Теофиль Готье познакомился с этой легендой в пересказе немецкого романтика Генриха Гейне. Вместе со сценаристом Жюлем Сен-Жоржем они в считанные дни придумали сюжет «Жизели», тем более что героиня будущего балета была налицо – Карлотта Гризи. Эта очаровательная блондинка с голубыми глазами, жена балетмейстера Жюля Перро, и стала первой исполнительницей главной партии. Композитор Адольф Адан за три недели написал партитуру. В качестве хореографа вместе с молодым Жюлем Перро выступил маститый Жан Коралли.

Сразу после премьеры в парижской «Гранд-Опера» 28 июня 1841 года «Жизель» была признана выдающимся достижением балетного театра. Уже 18 декабря 1842-го ее увидели в Санкт-Петербурге, в следующем году – в миланском Ла Скала, а в 1846-м этим спектаклем восхищались американцы в Бостоне. Но вскоре у французского балета появился «русский акцент»: в 1850-х годах в Петербурге спектакль находился под присмотром Жюля Перро, который продолжал его совершенствовать, а потом русский балетмейстер французского происхождения Мариус Петипа сделал свою хореографическую редакцию и показал ее на гастролях Императорского театра в Париже. С тех пор у «Жизели» три автора.

Сюжет балета ясен и компактен: два акта – два мира – реальный и фантастический, которые символизируют противопоставление мечты и суровой действительности. В силу сословного неравенства любовь героев возможна лишь в призрачном мире. Но любовь бессмертна, и она побеждает смерть. Благодаря своему сильному чувству Жизель остается человечной и в царстве виллис, чем и отличается от них. Она спасает жизнь возлюбленного и исчезает, как утренний туман, оставляя его предаваться отчаянию...

О музыке «Жизели» композитор и музыковед Борис Асафьев писал: «Как мастерски выпуклы характеры, как гибки в своей простоте и незатейливости напевы танцев и как строг рисунок этих мелодий при всей их нежной отзывчивости». Услышать и передать все нюансы партитуры танцовщикам помог симфонический оркестр театра Astana Opera и народный артист Украины, приглашенный дирижер Национального театра Токио и Corella Ballet (Испания) Алексей Баклан. Генеральный менеджер Театра Сан-Карло Розанна Пуркиа назвала его одним из лучших балетных дирижеров. И, наверное, это не случайно, потому что родители Алексея – артисты балета. С балкона хорошо было видно, как темпераментно он буквально «протанцевал» свою, дирижерскую, партию. И зрители оценили его работу, после каждого акта устраивая овацию – редкий случай на балетном спектакле. А сам Алексей Баклан букет бросил солировавшей альтистке Толкын Килибаевой.

Партия Жизели привлекает исполнительниц тем, что дает возможность прожить две жизни. В первом, «крестьянском», акте Иоланда Корреа сначала представляет наивную доверчивую влюбленную девушку, а потом – обманутую, страдающую и погибающую. Во втором она появляется уже как призрак, и ее любовь получает другое пластическое и актерское воплощение. Балерина тонко чувствует музыку, она демонстрирует легкий прыжок, безупречные вращения, мягкие свободные руки и бриллиантовые па-де-буре, как говорят критики – фирменный знак кубинских балерин.

Альберт в исполнении Йоэля Карреньо – равный партнер балерины, его танец вторит танцу Жизели и соперничает с ним. Для авторов балета Альберт не был злодеем. Привычная для тех времен интрижка графа с поселянкой совсем не обязательно должна была кончаться печально. Фатальными оказались обстоятельства, к тому же юноша осознал свою вину, он чуть сам не погиб из-за своего чувства. Герой Йоэля Карреньо увлечен искренне, ему верит не только Жизель, но и зритель. Но эта искренность не отменяет тяжесть вины и глубину раскаяния. Танец знаменитого кубинца мощный и элегантный одновременно. В прыжке он просто зависает в воздухе. А сложные поддержки выполняет легко и уверенно.

Итальянские солисты достойно поддержали приглашенных кубинских этуалей. Две партии – в первом акте пантомимную – невесты Альберта Батильды и технически сложную – повелительницы виллис Мирты – успешно исполнила Анналина Нуццо. Открывая второй акт, ее героиня призраком эффектно выплывает из тумана мелкими переборами па-де-буре, вызывая аплодисменты. Ее суровая безжизненная холодность контрастирует с образом Жизели, полной всепрощения и любви.

У лесника Иллариона, скорее, не партия, а драматическая роль. Но именно в пантомиме на первый план выходит сценическая культура. И премьер Театра Сан-Карло Эдмонд Туччи ее показал: жесты балетного артиста были психологически оправданны и красноречивы. В танцевальном отношении более заметно вставное па-де-де крестьянской пары (Клаудиа Д‘ Антонио и Сальваторе Манцо). Счастливая пара пейзан готовится к свадьбе, поэтому их танец полон огня и задора, он оттеняет горестную историю Жизели.

Запоминается и дуэт виллис – Сары Санкамило и Кандиды Соррентино. Но особую красоту второго, «белого», акта создает четкая работа кордебалета. Пленяет торжественность и чистота линий в большом па-де-де, проходах в арабеске – ключевой фигуре всего балета. С кордебалетом как ассистент хореографа в «Жизели» работал Линц Чанг – ученик и парт­нер великой Алисии Алонсо, премьер Кубинского национального балета и Национального балета Марселя Ролана Пети, балетмейстер «Ла Скала», в настоящее время – художественный руководитель балета Театра Сан-Карло. Его партнершами в многочисленных гала были мировые этуали: Доминик Кальфуни, Алтынай Асылмуратова, Лусия Лакарра, Анна Ботафого и многие другие.

Замечательные декорации Раффаэле дель Савио воспроизводят поэтическую осеннюю атмосферу деревни в Рейнской области. Домик Жизели в окружении величественных дубов и представленные во втором акте мощные темные кладбищенские ворота в готическом стиле усиливают ауру таинственности. Элегантные костюмы Марио Джорси и Джузи Джустино (Джустино возглавляет пошивочный цех театра на протяжении последних 25 лет) помогли сделать «Жизель» тем спектаклем, который не забывается...

Гастроли – это всегда праздник для зрителей и строгий экзамен для артистов. На наш успех «Спартака» в Генуе достойным ответом стала «Жизель» из Неаполя. Хорошо, если традиция подобных обменов продолжится.



