Призвана призванием Статьи 28 декабря 2023 г. 0:30 0 Казправдинцы Ярко мыслящий журналист, неординарный руководитель и замечательный человек. Это все о ней – Дине Калиакперовне Нурсапаровой, встречающей свой юбилей в неизменно творческой форме. Медиасфера стала для нее судьбой 45 лет назад в Восточном Казахстане в Катон-Карагайской районной газете «Луч-Арай». Начиналась журналистская биография с должности корреспондента. Острый репортерский взгляд, владение словом и умение добиваться устранения выявленных недостатков сделали ее имя авторитетным не только среди читателей, но и журналистского сообщества. Карьерному росту способствовали и талант журналиста, и организаторские способности. Это наглядно проявилось во время работы в газетах «Городские новости» (Астана), «Казахстанская правда», «Аграрный Казахстан». Она стояла у истоков столичной «Вечерки», где приоритетом стало ответственное отношение к каждому редакционному заданию. Не считаясь со временем суток, журналисты оперативно доносили до читателей информацию о событиях в стране и о новостях столицы. Газета поддерживала постоянный диалог с читателями, отвечала на их ожидания, помогала преобразованиям в новой столице Казахстана. Способность создавать качественный контент, который находит живой отклик у читателей, особо пригодилась Дине Калиакперовне в «Казахстанской правде», когда ее пригласили возглавить отдел бизнеса и информации в электронной версии газеты. Здесь в полной мере реализовалась ее творческая самобытность и неослабевающий интерес к глубинным переменам, происходящим в стране. Особой гордостью для нее как наставника молодых журналистов стало и то, что коллектив главной газеты страны пополнили ее воспитанники, не понаслышке знающие о высоких стандартах и качестве материалов. Редакция использовала самые современные медиатехнологии, экспериментировала с формами подачи информации, находила новые способы общения с читателями, оперативно готовила разножанровые материалы на актуальные темы. Творческий коллектив «Казахстанской правды» был свидетелем и участником многих эпохальных исторических событий. Организаторский и журналистский талант Дины Калиакперовны в полной мере был востребован и в газете «Аграрный Казахстан», где она возглавила отдел экономики. Под ее руководством готовились оперативные и аналитические материалы, шел постоянный поиск новых тем и сюжетов. Газета стала авторитетным информационным источником. Какую бы должность ни занимала Дина Калиакперовна – корреспондента, редактора отдела, заместителя главного редактора, – вокруг нее всегда кипела жизнь. Да, к коллегам она требовательна, но ей никогда не изменяют чуткость и мудрость. Она умеет слушать и слышать. И если надо, вовремя подставит плечо. К ней спешат за советом не только тогда, когда застопорился материал. Дина Калиакперовна близко к сердцу принимает и житейские проблемы. Она на своем опыте знает, что такое авторская журналистика, и потому с особым вниманием относится к одаренным сотрудникам, помогая им расти, избегая штампов и проторенных троп. И это ее удивительное свойство характера помогало ее подопечным воспринимать газету как живой организм, который умеет радоваться и скорбеть, способен болеть и выздоравливать, требует полной отдачи и не прощает равнодушия. Для всех, кто знает Дину Калиакперовну, она остается примером верности своему призванию и профессиональной этике, что особо ценится в журналистской среде. Она и сегодня помогает коллегам словом и делом, объясняя, что если хочешь остаться в тренде, то будь на шаг впереди остальных, держи руку на пульсе времени. Многому можно у нее поучиться: верности призванию, огромной человеческой доброте, о которой говорят не слова, а поступки. Одному она помогла устроиться на работу, другого поддержала материально, третьему помогла определиться с журналистской специализацией… Всех, кому Дина Калиакперовна в трудную минуту протянула руку помощи, не перечислишь. Да и нужно ли? Тем более что пиариться и говорить о своих заслугах она не любит. При всей своей открытости Дина Нурсапарова остается человеком закрытым. Не привыкла жаловаться на судьбу и предаваться печалям. А повод для радости всегда можно найти, особенно если ты не только успешный журналист, но и счастливая мама и бабушка. А лучшей рамой для юбилейного портрета Дины Калиакперовны могут послужить удивительные места, где она родилась. Поезжайте в Катон-Карагай, полюбуйтесь красотой этих мест, нарвите букет жарков, которые радуют ее сердце, и вы поймете, что там, где царят любовь и красота, слова бессильны. С Диной Нурсапаровой хочется разговаривать, советоваться, шутить, смеяться и радоваться тому, что душа человека, умеющего ценить людей, всегда остается молодой! #Журналист #юбилей #СМИ #поздравления #Дина Нурсапарова