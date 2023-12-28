Призвана призванием

Медиасфера стала для нее судьбой 45 лет назад в Восточном Казахстане в Катон-Карагайской районной газете «Луч-Арай». Начиналась журналистская био­графия с должности коррес­пондента. Острый репортерский взгляд, владение словом и умение добиваться устранения выяв­ленных недостатков сделали ее имя авторитетным не только среди читателей, но и журналистского сообщества.

Карьерному росту способствовали и талант журналиста, и организаторские способности. Это наглядно проявилось во время работы в газетах «Городские новости» (Астана), «Казахстанская правда», «Аграрный Казахстан». Она стояла у истоков столичной «Вечерки», где приоритетом стало ответственное отношение к каждому редакционному заданию. Не считаясь со временем суток, журналисты оперативно доносили до читателей информацию о событиях в стране и о новостях столицы. Газета поддерживала постоянный диа­лог с читателями, отвечала на их ожидания, помогала преоб­разованиям в новой столице Казахстана.

Способность создавать качественный контент, который находит живой отклик у читателей, особо пригодилась Дине Калиакперовне в «Казахстанской правде», когда ее пригласили возглавить отдел бизнеса и информации в электронной версии газеты. Здесь в полной мере реа­лизовалась ее творческая самобытность и неослабевающий интерес к глубинным переменам, происходящим в стране.

Особой гордостью для нее как наставника молодых журналистов стало и то, что коллектив главной газеты страны пополнили ее воспитанники, не понаслышке знающие о высоких стандартах и качестве материалов.

Редакция использовала самые современные медиатехнологии, экспериментировала с формами подачи информации, находила новые способы общения с читателями, оперативно готовила разножанровые материалы на актуальные темы. Творческий коллектив «Казахстанской правды» был свидетелем и участником многих эпохальных исторических событий.

Организаторский и журналистский талант Дины Калиакперовны в полной мере был вос­требован и в газете «Аграрный Казахстан», где она возглавила отдел экономики. Под ее руководством готовились оперативные и аналитические материалы, шел постоянный поиск новых тем и сюжетов. Газета стала авторитетным информационным источником.

Какую бы должность ни занимала Дина Калиакперовна – корреспондента, редактора отдела, заместителя главного редактора, – вокруг нее всегда кипела жизнь. Да, к коллегам она требовательна, но ей никогда не изменяют чуткость и мудрость. Она умеет слушать и слышать. И если надо, вовремя подставит плечо. К ней спешат за советом не только тогда, когда застопорился материал. Дина Калиакперовна близко к сердцу принимает и житейские проблемы.

Она на своем опыте знает, что такое авторская журналистика, и потому с особым вниманием относится к одаренным сотрудникам, помогая им расти, избегая штампов и проторенных троп. И это ее удивительное свойство характера помогало ее подопечным воспринимать газету как живой организм, который умеет радоваться и скорбеть, способен болеть и выздоравливать, тре­бует полной отдачи и не прощает равнодушия.

Для всех, кто знает Дину Ка­лиакперовну, она остается примером верности своему приз­ванию и профессиональной этике, что особо ценится в журналистской среде. Она и сегодня помогает коллегам словом и делом, объясняя, что если хочешь остаться в тренде, то будь на шаг впереди остальных, держи руку на пульсе времени.

Многому можно у нее поу­читься: верности призванию, огромной человеческой доброте, о которой говорят не слова, а поступки. Одному она помог­ла устроиться на работу, другого поддержала материально, третье­му помогла определиться с журналистской специализацией… Всех, кому Дина Калиак­перовна в трудную минуту протянула руку помощи, не перечислишь. Да и нужно ли? Тем более что пиариться и говорить о своих заслугах она не любит.

При всей своей открытости Дина Нурсапарова остается человеком закрытым. Не привыкла жаловаться на судьбу и предаваться печалям. А повод для радости всегда можно найти, особенно если ты не только успешный журналист, но и счастливая мама и бабушка.

А лучшей рамой для юбилейного портрета Дины Калиакперовны могут послужить удивительные места, где она родилась. Поезжайте в Катон-Карагай, полюбуйтесь красотой этих мест, нарвите букет жарков, которые радуют ее сердце, и вы поймете, что там, где царят любовь и красота, слова бессильны. С Диной Нурсапаровой хочется разговаривать, советоваться, шутить, смеяться и радоваться тому, что душа человека, умеющего ценить людей, всегда остается молодой!