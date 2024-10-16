Про людей и зверей

Колонка обозревателей
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Елена Левкович

В начале недели на одном из информпорталов наткнулась на замечательную статью: две тетушки, презрев личные удобства и прочие земные блага, тратят все пенсионные деньги на содержание кошек. Отдали им целый дом – гуляйте, где хотите, повсюду кормушки, лотки и когтеточки. А сама хозяйка (или уже нет?) смиренно ютится лишь в одной из комнат.

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Кошек лечат, стерилизуют, кормят досыта, да и просто любят! Даже по фото видно, насколько бережно они относятся к своим питомцам, у каждого из которых за хвостом непростые времена. Причем женщины – совсем не волонтеры, донаты не просят, по семьям раскидать мурок не пытаются. Помог кто – спасибо, нет – ну так потерпим, подождем до пенсии. Просят обе об одном, чтобы Всевышний дал здоровья помогать бездомышам подольше: «Без нас кому они будут нужны?»

Кто-то, конечно, буркнул в комментариях: «Делать нечего, лучше бы людям помогали». Или вот: «Представляю, какой там запах!» То есть из всего написанного (написанного, кстати, с душой, честь и хвала автору) некоторые читатели сделали для себя только подобные выводы. Ну пускай, ведь большинство комментаторов все же поддержали такое неравнодушие к братьям нашим меньшим и даже предложили помочь финансово.

И знаете, стало так приятно от этого которепортажа! За котеек радостно: хоть какая-то часть из них не будет замерзать зимой в городских дворах. Да и в целом подумалось, как здорово, что есть такие добрые, бескорыстные люди. Честно – я такое не потянула бы при всей моей любви к животным.

...Вера в людей оборвалась во мне в тот же день. В Темиртау дети забили камнями беременную кошку. Дети, на детской площадке, кошку с детьми. Дети убили детей…

Это не домыслы и не чьи-то сплетни: в Интернете есть видео казни (я вижу это именно так – первобытный прием). Снимал человек с инвалидностью, который не мог подбежать и помочь животному. Он пытался кричать, но его никто не услышал. Чтобы доказать преступление, он стал снимать видео.

Малолетних садистов нашли быс­т­ро. Насколько поняла, совсем не полиция, а неравнодушные, пораженные увиденным люди. Найти-то нашли, но «это же дети» – как такового наказания для них нет, только если какой инспектор из ювеналки пожурит, да родители дома всыплют. Да и то, задаются вопросом граждане, отреагируют ли родители вообще? Вполне вероятно, сетуют комментаторы, что раз дети оказались способны на такую жестокость, то их отцы и матери сами показывали пример подобного отношения к животным.

Видео на самом деле не для слабонервных, и кто-то возмутился: «Зачем такое выставлять?!» Ну хотя бы, думается мне, для того, чтобы люди знали, что есть нелюди. И они не всегда выглядят монстрами, а зачас­тую – это наши соседи, напарники по играм наших детей.

Что должно быть в голове у ребенка, чтобы он пошел на убийство животного?

Наверняка в детстве многие страдают азартом исследователя, когда интересно посмотреть, что будет, если налить воды в муравейник или даже оторвать стрекозе крылышки. Но как можно методично уничтожать животное, которое страдает, мечется, кричит от боли?

Как правильно подметили в комментариях, «сегодня животное, зав­тра – человек». До человека может и не дойти, но разве это умаляет зверство?

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#дети #люди #животные #кошки

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