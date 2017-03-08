Про самых лучших, прекрасных и первых

Портреты, фотографии, редкие открытки, почтовые марки, конверты, календари, книги, значки, посвященные знаменитым соотечественницам, представляют образы женщин, чьи имена вписаны в историю и продолжают вдохновлять сегодня. Инициатор выставки, представитель некоммерческой организации Women of Kazakhstan Динара Асанова говорит, что в их коллекции – тысяча экспонатов, но праздничная выставка смогла вместить лишь небольшую часть. Так, в экспозиции можно увидеть портрет основоположницы женского движения Казахстана Алмы Оразбаевой. Благодаря ее усилиям 6 декабря 1923 года вышло постановление, отменившее калым. Этим же постановлением было решено 4 января праздновать День независимости казахских женщин! Интересна судьба и Балжан Бультриковой – первой в истории нашей страны женщины – минист­ра ­иностранных дел (в 1966–1971 годы) и первой казашки, выступившей с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН.

Патшайым Тажибаева также заслуживает эпитета «первая», поскольку она – основатель литологии Казахстана – науки об осадочных породах и осадочных полезных ископаемых. Первой женщиной-журналистом в респуб­лике называют педагога, этнографа и переводчика Назипу Кулжанову. В 20-х годах прошлого столетия она издала книги «Мать и дитя» и «Дошкольное воспитание», интересные читателям и сегодня. Айша Галымбаева – первая профессиональная художница-казашка, выполнявшая эскизы к первым фильмам национального кинематографа.

Особый интерес у посетителей и к портрету знаменитой Розы Баглановой – первой казахской певицы, получившей всенародное признание в СССР. Высоких эпитетов заслуживает несравненная Шара Жиенкулова, первой станцевавшая танец «Келиншек» на сцене нового Государственного музыкального театра в Казахстане во время его открытия в январе 1934 года. Этот танец она сама придумала, поставила и сама исполнила, тем самым положив начало национальной хореографии.

Фотографии женщин-беркутчи заслуживают отдельного разговора. Этот проект Динара ведет с университетом Стэнфорда.

– О наших женщинах-беркутчи мало известно в мире. Приведу показательный пример, – говорит Динара. – В 2016 году за рубежом вышел документальный фильм «Айшолпан» про 13-летнюю казашку-беркутчи из Монголии. Сейчас этот фильм выдвинут на «Оскар». На самом деле у нас девочки и девушки охотой с хищными птицами занимаются издавна...

Коллекция Women of Kazakhstan, несомненно, интересна. Она станет основой для создания первого в Казахстане музея женщин.