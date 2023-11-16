Проблему пенсионного обеспечения таможенников поднял сенатор Нугманов

Парламент
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Искакова Айдана
корреспондент

Он попросил решить вопрос на уровне правительства

Фото: Kazpravda.kz

В своем депутатском запросе на имя премьер-министра сенатор Амангельды Нугманов поднял проблему, касающуюся пенсионного обеспечения сотрудников таможенных органов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената.

По словам сенатора, в существующем законодательстве есть пробелы, которые серьёзно отражаются на пенсионном обеспечении сотрудников таможенных органов. Так, согласно нормам Социального кодекса, право на пенсионные выплаты за выслугу лет имеют граждане, работающие в правоохранительных органах, имеющие специальные звания, классные чины, в число которых также входят сотрудники таможенных органов.

«На основании статьи 214 Кодекса, правительством Республики Казахстан 29 августа 2023 года было принято постановление № 733, где прописано положение с оговоркой «за исключением таможенных органов», что противоречит действующим нормам Социального кодекса. Постановление правительства в данном случае лишило права пенсионного обеспечения сотрудников всего правоохранительного органа. Сложившаяся ситуация не позволяет сотрудникам таможенных органов выйти на пенсию с учетом имеющейся выслуги лет», -– сказал сенатор.

В этой связи, депутат Нугманов попросил главу Кабмина Алихана Смаилова рассмотреть решение существующих проблем на уровне правительства по восстановлению конституционных прав указанных категорий граждан.

Также сенаторы потребовали усилить защиту женщин от харассмента.

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