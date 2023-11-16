Усилить защиту женщин от харассмента требуют сенаторы

По словам депутатов, новости о насилии и случаях абъюза появляются ежедневно, но равнодушие уполномоченных лиц и коррупция не позволяют решить эту проблему

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Жесткий контроль над исполнением законов о семейно-бытовом насилии, совершенствование гендерной политики, а также наказание за публичное отрицание прав женщин и детей. Меры по борьбе и профилактике семейно-бытового насилия в своём депутатском запросе озвучила сенатор Жанна Асанова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената.

По словам парламентария, новости о насилии и случаях абъюза появляются ежедневно, при этом равнодушие уполномоченных лиц и коррупция не позволяют решить эту проблему в полной мере.

«Нам важно изменить отношение к женщине и детям, как к предметам торга или собственной вещи. Все беззащитные должны знать, что государство не только их защитит, но и предпримет все возможные ответные насилию действия, подчеркивающий паритетность партнерских прав. Каждый гражданин должен четко представлять все правовые последствия насилия и не сомневаться в неотвратимости наказания. Особая ответственность лежит на сотрудниках правоохранительных органов, судебных инстанций. Именно они должны идти в авангарде преобразований, направленных на установление справедливости и торжества законности в обществе», - сказала Жанна Асанова.

В этой связи, сенатор считает, что противодействие такому насилию требует комплексного подхода, в том числе и профилактических мер для раннего выявления и вмешательства в ситуацию, а также систематической оценки эффективности предпринимаемых государством мер, для того, чтобы своевременно корректировать стратегии и инструменты.

«Предлагается расширить до региональных представительств отдельную службу по противодействию домашнему насилию в МВД РК. Законодательно закрепить инструкцию взаимодействия правоохранительных органов с жертвами насилия при первичном обращении, с учетом общепринятых международных стандартов и психологических норм. Важно внедрить обязательную регистрацию насильников с последующим ограничением трудоустройства в государственные и силовые органы, лишения прав на владение оружием»,- отметила сенатор.

Также её предложения включают в себя меры по изменению ряда норм законодательства в сфере образования, медицины и социальной поддержки.

В свою очередь сенатор Дархан Кыдырали озвучил в своём депутатском запросе результаты исследования ООН, проведенного в стране совместно с Минтруда. По его словам, 57,6% женщин, подвергшихся харассменту, отметили, что эти факты имели место неоднократно.

«При этом необходимо учитывать, что харассмент оказывает не только физическое, но и моральное или эмоциональное давление на человека», - сказал депутат.

Еще одна проблема, озвученная сенатором – отсутствие в стране специального закона, предотвращающего харассмент. Поэтому усиление законодательства по защите прав женщин является актуальным шагом.

Сенатор также подчеркнул, что международная организация труда разработала Конвенцию № 190 «Об искоренении насилия и домогательств в сфере труда». Документ, принятый 21 июня 2019 года, ратифицирован 19-ю странами мира. По мнению депутата, присоединение Казахстана к этому документу станет одним из важных шагов в усилении защиты прав людей от

насилия и домогательств на работе.

«На каком уровне в казахстанском законодательстве, в частности уголовном, трудовом и административном кодексах, вводится понятие харассмента или насилия на рабочем месте, устанавливается соответствующее наказание против таких нарушений? Когда наша страна присоединится к Конвенции Международной организации труда «Об искоренении насилия и домогательств в сфере труда»? Есть ли комплексный план действий против харассмента или насилия?» - задался вопросами, заключая депутатский запрос, сенатор Дархан Кыдырали.

Ранее, мажилисмен Асхат Аймагамбетов предложил криминализировать нанесение даже легкого вреда здоровью женщин.

А государственный советник РК Ерлан Карин призвал граждан быть неравнодушными в борьбе с бытовым насилием.