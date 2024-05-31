Проблемы государственных финансов обсудили в КИСИ

Совет по экономическому развитию был создан в прошлом году при Казахстанском институте стратегических исследований при Президенте РК. Встречи на этой площадке проходят под председательством главы Национального банка РК Тимура Сулейменова. Темой третьего заседания стали вопросы оптимизации и повышения эффективности государственных финансов для обеспечения динамичного развития нашей страны.

Открывая обсуждение, директор КИСИ Еркин Тукумов отметил, что совет развивается и показывает свою эффективность, внимание к его работе растет, а рекомендации, выработанные членами совета, включаются во многие аналитические материалы КИСИ.

В рамках построения новой экономической модели, озвученной Главой государства в Пос­лании-2023, реформирование бюджетной политики остается в фокусе внимания государства. В настоящее время ведется разработка нового Бюджетного и Налогового кодексов.

Председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов подчеркнул, что роль государственных финансов особенно важна для стимулирования роста экономики.

– Государственные финансы влияют на трансферты из Национального фонда, которые, в свою очередь, оказывают воздействие на курс национальной валюты. А курс валюты во многом определяет благосостояние и конкурентоспособность отечественных экспортеров, – отметил глава Нацбанка.

Он предложил использовать потенциал экспертного совета для разработки тактики и стратегии управления государственными финансами.

Директор центра прикладных исследований Talap Аскар Кысыков остановился на нескольких актуальных проблемах системы государственных финансов. Одна из них – увеличение расходов бюджета без повышения их эффективности.

– За последние три года расходы увеличились на 60%. Образование, социальное обеспечение и обслуживание долга – основные статьи расходов. В течение 2023 года порядка 33% расходов подверглись пересмотру (корректировке). Необходимы технократические изменения в процессе бюджетного планирования. Это новая бюджетная классификация, программная структура бюджета, независимая оценка бюджета, – сказал спикер.

Также он подчеркнул, что нынешняя структура доходов бюджета является отражением структуры экономики. Пока нефть будет оставаться главным экспортным товаром Казахстана, бюджет будет зависеть от нефтяных доходов.

Отвечая на замечания эксперта, вице-министр национальной экономики Азамат Амрин обратил внимание, что большие расходы за последние годы связаны с периодом пандемии и антикризисными мерами, а также другими социальными обязательствами. Он также рассказал о мерах, нацеленных на повышение эффективности расходов бюджета.

– В новом Бюджетном кодексе появится раздел «Основы бюджетирования РК», направленный на усиление принципов бюджета, ориентированного на результат. Это означает, что каждый тенге бюджета должен быть направлен на достижение конкретного результата. Кроме того, будет введено ограничение на использование целевого транс­ферта из Нацфонда только на критическую инфраструктуру, – пояснил вице-министр.

Экономист, управляющий директор ТОО «Visor Holding» Алмас Чукин поднял вопросы сбора налогов и направленнос­ти большей части бюджета на покрытие социальных обязательств.

– Существует дисбаланс расходов и доходов, и на сегодняшний день нет решений. Структура бюджета на 47% состоит из НДС и 30% – КПН. В развитых странах налог на доходы физических лиц имеет значительные объемы и является основой бюджета. Вторая проблема в том, что Казахстан – социальное государство, однако в структуре бюджета вопросы развития составляют менее 3%. Бюджет в большей степени направлен на потребление в рамках взятых социальных обязательств, – поделился мнением Алмас Чукин.

Экономист и советник председателя правления АО «Halyk Finance» Мурат Темирханов акцентировал внимание на том, что термины, понятия и определения в бюджетной системе Казахстана должны соответствовать международно признанным стандартам. Также, по его мнению, крайне важно, чтобы бюджетная система полностью перешла на международные стандарты учета и отчетности.

Экономист Арман Евниев поддержал дискуссию о необходимости раскрытия механизмов бюджета развития. Бюджет необходимо определять, исходя из приоритетности целей и целевых индикаторов планов развития, считает он.

Председатель совета Тимур Сулейменов, подытоживая мероприятие, поручил все озвученные рекомендации направить в адрес министерств национальной экономики и финансов.

Как сообщает КИСИ, на следующем заседании экспертного совета будет обсуждаться проект нового Налогового кодекса.