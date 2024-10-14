Вопросы гендерного равенства обсудили члены парламентской комиссии по ЦУР в Сенате

Заседание парламентской комиссии по мониторингу реализации национальных целей и задач в области устойчивого развития состоялось сегодня под председательством спикера Сената Парламента Маулена Ашимбаева, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Фото: Сенат

Участниками встречи были подняты проблемы обеспечения прав и возможностей женщин на пути к устойчивому развитию в рамках реализации Целей устойчивого развития (ЦУР 5), включая их экономическую активность, вопросы гендерного дисбаланса, разрыва в оплате труда, представленности в политике и других сферах деятельности.

Как подчеркнул председатель палаты, решение вопросов гендерного равенства для Казахстана имеет важное значение. Свыше 50% населения страны составляют именно женщины и девочки, а это более 10 млн человек. Создание возможностей для полной реализации их потенциала – это важнейшая задача государства. Поэтому президентом страны Касым-Жомартом Токаевым данному направлению работы уделяется особое внимание.

«В 2022 году Указом главы государства Касым-Жомарта Токаева была актуализирована Концепция семейной и гендерной политики до 2030 года. В прошлом году по поручению президента страны ужесточена ответственность за бытовое насилие. Это стало результатом скоординированной работы депутатов парламента, правительства и гражданского сектора. Казахстан активно поддерживает и исполняет международные договоры и соглашения в области прав человека, включая обязательства по обеспечению гендерного равенства. В то же время, согласно актуальному Индексу Глобального гендерного разрыва Всемирного экономического форума, Казахстан занимает 76 место среди 146 стран», – сказал он в своем выступлении и отметил важность широкого вовлечения женщин в деловую активность, которое способно значительно стимулировать экономическое развитие и увеличить рост в стране.

По словам Маулена Ашимбаева, несмотря на то, что почти 48% рынка труда занимают женщины, доля безработицы среди них остается высокой, а зарплата в среднем на 26% меньше, чем у мужчин. Все еще низкой остается экономическая активность женщин на селе. Также имеет место своего рода профессиональное разделение по признаку пола. Женщины традиционно сосредоточены в менее оплачиваемых и инновационных секторах.

«Особое внимание важно обратить на вопрос участия женщин в общественной и политической жизни страны. По данному направлению Казахстан показывает не самые лучшие результаты в Индексе Глобального гендерного разрыва. Сегодня есть значительный потенциал для улучшения ситуации в стране по этому показателю. Такой дисбаланс ограничивает реализацию потенциала женщин и проведение сбалансированной политики в гендерной сфере. В этой связи сегодня данные направления требует особого внимания и скоординированной работы депутатов, представителей государственных органов и гражданского общества», – подчеркнул спикер Сената.

Председатель парламентской комиссии Маулен Ашимбаев обозначил ключевые задачи для совместной работы заинтересованных сторон по улучшению сложившейся ситуации.

«Одним из ключевых факторов, препятствующих более активному экономическому и политическому участию женщин, являются традиционные представления и стереотипы об их роли в обществе. Нам целесообразно всерьез задуматься над этим и активно работать над изменением таких установок на всех уровнях. Важно обратить внимание на проблему активного участия женщин в работе общественных и политических институтов. Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев поставил амбициозную задачу по удвоению ВВП к 2029 году. В этом контексте активное участие женщин в экономической и предпринимательской деятельности становится императивом», - отметил спикер Сената.

По его словам, для достижения этой цели важно провести детальный анализ эффективности существующих программ по стимулированию занятости и развитию предпринимательства, при необходимости, пересмотреть подходы к их реализации. Принятие эффективных решений невозможно без опоры на достоверные и актуальные статистические данные.

«Сегодня значительная часть показателей, необходимых для анализа, отсутствует в гендерном разрезе. Это серьезно затрудняет комплексное понимание ситуации. В этом направлении нам нужно активно поработать с Бюро национальной статистики», – добавил он, подчеркнув готовность парламента оказывать необходимое законодательное содействие решению обозначенных проблем.

Участие в работе заседания Комиссии, наряду с депутатами Сената и Мажилиса, приняли члены Кабинета министров страны, представители общественных и международных организаций, члены Клуба экспертов при Сенате. Со своими докладами выступили заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Нурлан Байбазаров, заместитель председателя Сената Парламента – заместитель председателя Комиссии Ольга Перепечина, заместитель председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте страны Ляззат Рамазанова, исполняющий обязанности Постоянного представителя ПРООН в Казахстане Сухроб Ходжиматов, исполняющая обязанности главы офиса структуры «ООН-женщины» в Казахстане Дина Амришева, генеральный директор мебельной компании «Феликс Астана» Баян Тойкебаева, член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Азиза Шужеева.

Кроме того, члены Комиссии избрали секретаря парламентской комиссии. Ею стала Ольга Булавкина, секретарь Комитета Сената по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий.

Подводя итоги заседания, Маулен Ашимбаев поблагодарил участников за содержательную дискуссию и подчеркнул, что ход реализации поступивших рекомендаций будет на контроле соответствующих комитетов Сената, а также будет проанализирован на следующих заседаниях Комиссии.