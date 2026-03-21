Пробуждение мира

Культура
111
Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

Выставка «В объятиях матери-природы» в Музее им. семьи Невзоровых города Семея приглашает всех желающих окунуться в мир красоты и гармонии, почувствовать величие и нежность родной земли.

фото автора

В экспозиции представлено более 40 произведений известных художников местного арт-сообщества. Особое место в ней занимают работы, наполненные весенними мотивами. Живописные полотна и утонченные акварельные композиции передают бурное пробуждение природы, ее трепетное дыхание и торжество жизни.

– Мать-природа – это глубокое, неосязаемое, но крайне важное понятие. Каждое произведение отражает ее многогранный нрав, неразрывную связь с людьми. Художники в своих работах ведут диалог человека и природы, напоминая о необходимости ценить окружающий мир, – отмечает директор музея Татьяна Стромская.

Отсутствие привычных элементов современной жизни на многих полотнах – например, домов, машин, дорог – побуждает зрителей к пристальному созерцанию зеленых долин, бескрайних степей и величественных гор. «В объятиях матери-природы» – это искреннее признание в любви к Родине, ее красоте и щедрости. Незримо и органично присутствует здесь и дух возрождения, который несет Наурыз. Представленные произведения – будь то живопись, графика или дизайн – погружают в особую атмосферу весеннего пробуждения. В этом экспозиционном пространстве искусство, природа и традиции сливаются воедино, напоминая и о том, что весна – это время вдохновения и новых открытий.

#культура #Семей #выставка

Популярное

Все
Золотые лучницы
Пробуждение мира
Первые в Тагайтае
Заказ к столу доставит Арыстан
Встречи с личным составом
Школа искусств открылась в селе
Астана масштабно отмечает Наурыз: концерты, VR-юрты, дрон-шоу и ярмарки
Президент высоко оценил динамику развития Туркестанской области
Казахстан накроют туманы, бури и сильный ветер
В Кызылорде запустили проект по развитию рабочих профессий
Уголовное дело возбуждено после взрыва газа в жилом доме Шахтинска
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в девяти городах Казахстана
Сколько стоит казан плова в Казахстане подсчитали в Бюро нацстатистики
Снижена административная нагрузка
Смысловой каркас новой общественной этики
Главы государств мира поздравляют Токаева с праздником Наурыз
Недорогой бензин в Казахстане: преимущество или ущерб экономической эффективности
Президент принял участие в народных гуляньях по случаю праздника Наурыз
Наурыз в новом формате: как Астана объединила традиции и технологии
В Казахстане прошёл масштабный конкурс национальных игр среди детей
«Референдум заложил основу новой архитектуры власти» – политолог
Стрельба из лука на верблюде: в Алматы установлен мировой рекорд
Беспилотное авто прокатилось по улицам Астаны
Президенты Казахстана и Ирана обменялись поздравлениями по случаю Ораза айт и Наурыза
На страже неба: женское лицо авиации
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
В Конаеве начали строить КОС
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Подставить вовремя плечо
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
Без наценок и посредников
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана

Читайте также

От классики до авангарда: сколько театров функционируют в К…
«Четыре истины – одна вечность»: репертуар столичного театр…
В Казахстане прошёл масштабный конкурс национальных игр сре…
В Алматы представили аудиокниги на основе архивных записей

