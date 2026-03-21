В экспозиции представлено более 40 произведений известных художников местного арт-сообщества. Особое место в ней занимают работы, наполненные весенними мотивами. Живописные полотна и утонченные акварельные композиции передают бурное пробуждение природы, ее трепетное дыхание и торжество жизни.

– Мать-природа – это глубокое, неосязаемое, но крайне важное понятие. Каждое произведение отражает ее многогранный нрав, неразрывную связь с людьми. Художники в своих работах ведут диалог человека и природы, напоминая о необходимости ценить окружающий мир, – отмечает директор музея Татьяна Стромская.

Отсутствие привычных элементов современной жизни на многих полотнах – например, домов, машин, дорог – побуждает зрителей к пристальному созерцанию зеленых долин, бескрайних степей и величественных гор. «В объятиях матери-природы» – это искреннее признание в любви к Родине, ее красоте и щедрости. Незримо и органично присутствует здесь и дух возрождения, который несет Наурыз. Представленные произведения – будь то живопись, графика или дизайн – погружают в особую атмосферу весеннего пробуждения. В этом экспозиционном пространстве искусство, природа и традиции сливаются воедино, напоминая и о том, что весна – это время вдохновения и новых открытий.