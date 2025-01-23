Продавщицу в Сарани зарезал грабитель

Происшествия
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Гульмира Кунапия
корреспондент

По факту убийства была создана специальная следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников полиции города и области

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В результате оперативных мероприятий по факту убийства 27-летней жительницы Сарани полиция задержала 50-летнего подозреваемого, передает корреспондент Kazpravda.kz

Следственной группой ДП Карагандинской области он взят под стражу. 

«Мужчина попытался, с применением насилия и угрожая ножом, завладеть кассой магазина. Однако, продавец оказала сопротивление, в ходе которой ей были нанесены ножевые ранения, от которых она скончалась. Орудие преступления – нож изъят», –  сообщили в полиции.

По факту убийства была создана специальная следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников полиции города и области. Раскрытие и расследование незамедлительно было взято на контроль руководства ДП и прокуратуры области.
 

#убийство #магазин #Сарань #продавец

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