По состоянию на 19 мая национальный оператор перечислил на счета фермеров 6,4 млрд тенге в виде предварительной оплаты за осеннюю поставку 169 тыс. тонн зерна

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Из этой суммы 4,7 млрд тенге направлено производителям пшеницы, 549 млн тенге – агроформированиям, специализирующимся на выращивании льна масличного, 367,7 млн тенге – поставщикам ячменя. При этом производителям подсолнечника, количество которых превалирует в Восточно-Казахстанской области, направлено 688,9 млн тенге.

Наибольший объем финансирования традиционно приходится на основные зерносеющие регионы. Финансовую поддержку уже получили 98 сельхозпредприятий Костанайской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской и Акмолинской областей.

В 2025 году увеличены объемы кредитования производителей масличных культур по программе форвардного закупа сельхозпродукции.

С начала приема заявок на финансирование весенних полевых работ в Продкорпорацию поступили обращения на сумму 19 млрд тенге. По договорам форварда аграрии планируют поставить в ресурсы государственного оператора 368 тыс. тонн зерна после завершения уборочной кампании.

Программа форвардного финансирования направлена на обеспечение сельхозпроизводителей доступными средствами для проведения полевых работ. Полученный аванс аграрии направляют на закупку семян, удобрений, запчастей и других ресурсов. При этом государство гарантирует не только финансирование, но и сбыт зерновой продукции по справедливой цене через Продкорпорацию. Таким образом, форвардный механизм помогает снизить финансовую нагрузку на фермеров и минимизировать сбытовые риски.