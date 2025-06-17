Продолжатель традиций Курмангазы

Культура,Музыка
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Алибек Байшуленов
собственный корреспондент по Кызылординской области

В Кызылорде состоялся творческий вечер народного артиста Казахстана,­ виртуоза-домбриста Секена Турыс­бекова. В сопровождении Государственного камерного оркестра «Ақ жауын», основателем, художественным руководителем и главным дирижером которого он является, прозвучали не только его композиции, но и лучшие образцы музыкального наследия казахского народа.

фото Багдата Есжанова

Концертную программу в Центре искусств открыли произведением «Ұлы дала» в сольном исполнении автора. Далее прозвучали не менее величественные творения Секена Турысбекова: композиции «Күлтегін», «Жазғы қар», «Дарабоз», «Өкініш», «Көк бөрі», «Көңіл толқыны». Также были исполнены известные кюи Курмангазы – «Ақсақ киік» и «Қайран, шешем», Нургисы Тлендиева – «Ата толғауы» и «Боорлаштарым», Дины Нурпеисовой – «Әсем қоңыр», другие произведения.

Известные казахские народные инструментальные пьесы вызвали особый восторг у местной публики. Концерт посетили глава региона Нурлыбек Налибаев, государственные и общественные деятели, представители творческой интеллигенции. Аким области от имени общественности Приаралья поблагодарил за высокое исполнительское мастерство Секена Турыс­бекова и коллектив оркестра «Ақ жауын».

– Казахское искусство кюя – одна из основ духовности и культуры нашего народа, – отметил Нурлыбек Налибаев. – Секен Турысбеков – продолжатель национального наследия Курмангазы, Таттимбета, Казангапа, Дины. Произведения композитора давно полюбились слушателям. Мотивы кюев вдохновляют и заставляют трепетать сердца. Самой высокой оценки заслуживает и детище Секена Турысбекова – оркестр «Ақ жау­ын», который сегодня активно популяризирует музыкальное наследие наших предков как в стране, так и за рубежом.

#концерт #Кызылорда #домбра #СекенТурысбеков

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