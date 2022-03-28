О европейских стандартах соблюдения прав человека в правоохранительной деятельности говорили участники очередного вебинара «Юридические диалоги».

Организаторами онлайн-площадки выступили Комиссия по правам человека при Президенте Республики Казахстан, Фонд Нурсултана Назарбаева, Институт Сор­бонна-Казахстан Abai University, Совместная программа Совета Европы и Европейского союза по верховенству права в Центральной Азии, Европейская программа образования в области прав человека для представителей юридических профессий (HELP) в Центральной Азии и Национальное волонтерское движение «Акселератор добра: Izgilik elshisi».

Как отметил в приветственном слове Генеральный прокурор Рес­публики Казахстан Берик Асылов, в соответствии с Конституцией нашей страны, высшими ценностями государства являются человек, его жизнь, права и свободы. В связи с этим в Казахстане проводятся последовательные и системные реформы по укреплению гарантии защиты прав человека в соответст­вии с Основным законом.

Председатель Комиссии по правам человека при Президенте РК, член Венецианской комиссии Совета Европы от РК, заместитель исполнительного директора Фонда Нурсултана Назарбаева, доктор юридических наук, профессор Игорь Рогов в свою очередь указал на то, что Республика Казахстан стала полноправным субъектом международного права и участником более семидесяти многосторонних универсальных международных договоров в сфере прав человека, в том числе восьми основных универсальных правозащитных конвенций ООН.

– Одним из результатов целенаправленной политики Казахстана по продвижению прав человека и обеспечению верховенства права стало повторное избрание его в качестве члена Совета ООН по правам человека на 2022–2024 годы. Это, бесспорно, придало новый импульс деятельности Республики Казахстан по дальнейшей демократизации общества и продвижению защиты и соблюдения основных принципов и норм прав человека, – сказал Игорь Рогов.

Ректор Abai University, доктор PhD Дархан Билялов также отметил, что необходимо и постоянное совершенствование правозащитной проблематики – этому вопросу особое внимание уделено в Послании Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана.

Эксперты обсудили вопросы мирных протестов, пыток, борьбы с терроризмом и соблюдения прав человека при проведении массовых мероприятий. Так, старший юрист Европейского суда по правам человека Наталья Воробьева проинформировала о праве на мирные протесты в практике ЕСПЧ. Теме пыток было посвящено выступ­ление эксперта Совета Европы, экс-вице-председателя Комитета против пыток ООН и Европейского комитета против пыток Совета Европы, омбудсмена Грузии (2009–2012) Георгия Тугуши. Он представил европейские стандарты предупреждения пыток в правоохранительной деятельности. С докладом по уголовно-правовым вопросам борьбы с терроризмом в Федеративной Республике Германия выступил научный сотрудник Восточного института при Университете прикладных наук г. Висмара (ФРГ) Димитри Олейник.

В вебинаре участвовали как члены Комиссии по правам человека, так и судьи, сотрудники право­охранительных органов, адвокаты, преподаватели вузов. Участники задавали вопросы, на которые получали квалифицированные ответы, делились опытом из своей практики, а также вступали в дискуссию со спикерами.

– Проведение «Юридических диалогов» является важным направлением правового образования, прежде всего молодежи. Мы должны взрастить поколение честных людей, с которыми можно строить новый Казахстан. Важно воспитать молодое поколение юристов, у которых автоматичес­ки должна сработать установка на отвержение неправильных и незаконных путей, на законопослушное поведение и неприятие любых попыток нарушения закона, – заключила директор Института Сорбонна-Казахстан Abai University, член Комиссии по правам человека при Президенте РК, доктор юридических наук, профессор Айнур Сабитова.