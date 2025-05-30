Проект OQU помогает сельским детям поступить в лучшие школы Казахстана

Образование
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Проект OQU - это бесплатные онлайн-репетиторские занятия, которые помогают сельским школьникам поступить на грант в лучшие школы Казахстана: НИШ, РФМШ и БИЛ. Мы проводим интенсивную подготовку по шести основным предметам: математика, логика, казахский, русский, английский языки и естествознание.

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Занятия проводят опытные преподаватели и волонтёры - учащиеся и выпускники НИШ, БИЛ и РФМШ, которые сами успешно поступили в эти школы и хотят помочь сельским детям добиться такого же результата.

Наша цель - снизить образовательный разрыв между сельскими и городскими школами, предоставляя доступ к качественной подготовке для талантливых учеников из отдаленных регионов. Учитывая, что каждая вторая сельская школа в стране - малокомплектная и 67% всех школ в Республике Казахстан находятся в сельской местности, мы видим в этом одну из ключевых социальных проблем. Мы уверены, что OQU способен стать действенным инструментом для реализации задач по формированию интеллектуальной нации, обозначенных в Посланиях Главы государства.

Мы понимаем, что полное улучшение системы образования в сельской местности - долгосрочный и ресурсоемкий процесс. Поэтому мы видим быстрый и эффективный путь в поддержке одаренных сельских детей через их поступление в лучшие школы страны.

Образовательная модель OQU построена на гибкой и продуманной методике. Ученики проходят обучение по предметам, соответствующим экзаменационным требованиям топовых школ: математика, логика, количественные характеристики, языки (казахский, русский, английский), естествознание, история, физика, химия, биология. Дополнительно разрабатываются обучающие видеоматериалы (проект “OQU Video”), которые размещаются на YouTube для свободного доступа всех школьников.

Проект оказывает обширную социальную и психологическую поддержку. Помимо уроков, ученики получают доступ к консультациям с профессиональными психологами (включая специалистов НИШ), что помогает им справляться со стрессом перед экзаменами. Также проводятся тренинги по финансовой грамотности, информирование родителей и индивидуальные менторские сессии. Специальное внимание уделяется девочкам из сельских регионов: проект обеспечивает условия и ресурсы, мотивирует семьи поддерживать стремления дочерей к обучению и карьере.

Для преодоления технологического барьера проект предоставляет ноутбуки нуждающимся детям, устраняя цифровое неравенство. Обучение проходит онлайн, с использованием единой платформы и индивидуальных кабинетов. Искусственный интеллект анализирует прогресс учеников, подбирает индивидуальные рекомендации и помогает оптимизировать образовательный процесс. Кроме того, в рамках проекта реализуется подача заявок в школы через портал eGov, что значительно упрощает процесс поступления.

Важным компонентом OQU является волонтерская система преподавания, в которую входят ученики старших классов и выпускники ведущих школ Казахстана (НИШ, РФМШ, БИЛ, Haileybury и др.). Волонтеры проходят отбор, обучение и регулярную оценку через систему KPI. Активные преподаватели получают дипломы, рекомендации, карьерные стажировки, денежные бонусы, бесплатные курсы, а также возможность бесплатно сдать международные экзамены (SAT, IELTS). Каждый волонтер курирует определенную группу учеников и несет ответственность за их успеваемость и моральное состояние.

Результаты OQU за 2023–2024 учебный год:

- 330 обученных учеников из сельской местности.

- 91 из них поступили в НИШ, БИЛ и РФМШ, выиграв образовательные гранты на общую сумму более 3 млн долларов.

- 280 детей получили бесплатные ноутбуки при поддержке KazDream Holding.

- Среди наших партнёров: ОФ «Плюс Один», партия Respublica, АОО НИШ, КФМ БИЛ, Samruk-Kazyna и другие организации.

Что планируем в 2025-2026:

1. Больше партнёров, включая UNDP, Teach for Kazakhstan и инвестора Halyk Bank.

2. Больше 1000 ноутбуков для детей.

3. Обучим 4000 учеников и привлечем 3000 волонтеров.

4. Создадим YouTube-канал с 100 бесплатными видео по предметам.

5. Поможем детям регистрироваться в школы онлайн.

6. Будем учить жизненным навыкам, как цифровая грамотность.

Наконец, OQU развивает многосторонние партнерства. Среди ключевых союзников - Министерство просвещения РК, фонд UNDP, Aiplus, политическая партия "Respublica", организация “+1 Илон Маск”, а также сеть НИШ и IQanat. Такие партнерства позволяют расширять финансирование, предоставлять ресурсы, проводить экспертизу, и что главное - обеспечивать устойчивость проекта в долгосрочной перспективе.

 

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