В Арысском сельском округе Тулькубасского района местный предприниматель на своей земле создал шесть искусственных озер, а также посадил декоративные деревья, дыни и арбузы, кукурузу и яблоневые сады, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу облакимата

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

На сегодняшний день предприниматель Габит Пернебаев уже выпустил мальков в два из шести озер. В один из них он отправил 10 000 мальков хана (форели), а во второй – мальков осетра. В дальнейшем он планирует заняться зарыблением оставшихся озер.

Он также планирует благоустроить зеленую зону и превратить ее в зону отдыха. По его словам, здесь будут представлены различные услуги для отдыхающих, включая этнодеревню, амфитеатр, мини-зоопарк, дома отдыха, спортивные площадки, конные прогулки и многое другое.

Идею проекта бизнесмен привез из Австрии, а план разработал вместе с квалифицированными специалистами из России. Аким района Аскар Естибаев и заместитель акима района, курирующий отрасль, Гани Курманбай специально посетили ферму, подробно ознакомились с проектом. Аким района рассказал о возможности воспользоваться государственной поддержкой, позволяющей субсидировать 30 процентов от стоимости кормов для рыбоводческой фермы.

В этом году в Тюлькубасском районе также планируется реализация 3 крупных проектов, направленных на развитие туристической отрасли, общей стоимостью 4,4 млрд тенге. Ожидается, что они позволят создать 220 новых рабочих мест.

