Проект по строительству LRT в Нур-Султане будет реализован – Смаилов

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Проект по строительству легкорельсового транспорта (LRT) в Нур-Султане будет реализован. Об этом в кулуарах заседания Правительства сообщил Первый заместитель Премьер-министра – министр финансов РК Алихан Смаилов, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Что касается реализации проекта по строительству легкорельсового транспорта в Нур-Султане, то он требует дальнейшего своего продолжения. Этот инфраструктурный проект будет реализован. Сейчас проводятся переговоры с Государственным банком развития Китая. Скорее всего, мы договоримся о рефинансировании этого займа, то есть будут найдены источники финансирования этого проекта внутри страны. Поскольку там возникли сложности по линии Государственного банка развития, эти вопросы относятся к акимату города Нур-Султан. Мы находим пути рефинансирования за счет других источников", – сообщил Смаилов.
Напомним, 16 апреля на заседании Правительства аким столицы Бахыт Султанов сообщил о приостановке
реализации проекта LRT в Нур-Султане.