Проект Строительного кодекса – какие нормы предлагаются

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Представил проект документа вице-министр промышленности и строительства РК Тимур Карагойшин. Он отметил, что в процессе разработки документа был изучен международный опыт, проведены обсуждения с профессиональным сообществом отрасли, проведен анализ деятельности местных субъектов рынка, в результате определены следующие приоритетные направления: это сокращение подзаконного регулирования, определение регуляторных приоритетов, прозрачный механизм контроля, соотносимость строительных нормативов с международными стандартами, и конечно же, автоматизация процессов и минимизация человеческого фактора.

Так, в части новых подходов по усилению государственного контроля предлагается внедрение по опыту стран Европейского союза единого цифрового реестра с проведением сертификации специалистов (подтверждение квалификации).

Также предлагается внедрение механизма «планового инспектирования» и участие органов ГАСК и ЧС в приемке объектов в эксплуатацию и проведение ревизии всех выданных разрешений.

– Особое внимание в проекте Кодекса отведено вопросам цифровизации, которая стала самостоятельным направлением, затрагивающим практически все смежные области деятельности в строительстве от предпроектной подготовки проекта и вплоть до его эксплуатации. Так, на площадке информационной системы e-Qurylys будут предусмотрены все этапы жизненного цикла строительного объекта, основной упор которого сделан на этапе строительства - мониторинг прозрачности процесса, контроль качества, отчеты технического надзора и авторского сопровождения, акты приемов и оплата за фактический выполненные работы и др. Более того, на этой же площадке будут проводится процедуры тестирования – сертификация специалистов строительной сферы и автоматического ведения реестра, - пояснил Тимур Карагойшин.

Также, в рамках работ по цифровизации законодательно закрепляется обязанность информационного моделирования строительных объектов (BIM - технологии), которая должна обеспечить повышение уровня качества работ по проектированию.

– Действующая система аттестации экспертов и инженерно-технических работников недостаточно эффективно отражает степень квалификации экспертов, прошедших аттестацию. В рамках изучения международного опыта планируется внедрить сертификацию инженеров строительной отрасли по аналогии успешной практики Евросоюза с учетом особенностей национального законодательства. Функция по проведению сертификации будет отдана в конкурентную среду и осуществляться участниками рынка, - отметил вице-министр.

Кроме того, планируется установление солидарной ответственности участников строительного рынка с возможностью запрета на осуществление деятельности в случае допущения грубых нарушений в сфере строительства. Вводится мера оперативного реагирования – это новая форма контроля за строительством, которая заключается в оперативном реагировании на выявленные нарушения.

– Данный механизм позволит органам ГАСК своевременно реагировать на нарушения, при выявлении грубых нарушений будет возможность приостанавливать строительство до устранения нарушений. При этом, кроме посещения субъекта проверки, данная мера будет также применяться по результатам мониторинга информационных систем. В целом считаем, что данный механизм позволит повысить качество строительства и обеспечит качественный контроль за строительными компаниями, - пояснил Тимур Карагойшин.

Проектом вводится механизм «планового инспектирования» и участие государства в лице ГАСК и МЧС в приемке построенных объектов.

– Плановое инспектирование подразумевает осуществление проверки со стороны государства по графику, составленному самим заказчиком строительства и предоставленному вместе с уведомлением о начале строительно-монтажных работ. При наличии Плана инспектирования выезд инспекторов органов ГАСК будет осуществляться согласно графику (на каждом этапе) в течение всего периода, при этом органы ГАСК будут согласовывать заключение о качестве выполненных работ, без выезда на строительный объект. При отсутствии Плана инспектирования процедура согласования заключения о качестве выполненных работ будет осуществляться с выездом на строительный объект и проведением всех необходимых мер по проверке качества проведенных строительно-монтажных работ, - сказал вице-министр.

Отмечая цели внедрения единого цифрового реестра лицензиатов, вице-министр отметил, что это позволит провести ревизию всех выданных разрешений на предмет их соответствия квалификационным требованиям, что позволит очистить рынок от недобросовестных компаний.

– Реестр будет содержать сведения о конкретном субъекте, наличии опыта, квалификации, материальных ресурсов, наличие отраслевых экспертов и т.д. Это позволит обеспечить здоровую конкуренцию субъектов на строительном рынке и повысит компетенцию экспертов, - сказал Карагойшин.

Также вводится новая глава «Особенности проектирования и строительства в сейсмических зонах».

– Нормы по проектированию и строительству в сейсмических зонах для нашей страны очень важны, поскольку порядка 45 процентов территории отнесены к сейсмоопасным зонам по итогам исследования последних лет. Для повышения качества строительных объектов планируется принятие комплексных мер по применению строительными компаниями сейсмоизолирующих систем, заблаговременному проведению оценки сейсмической опасности, выбору площадки для строительства, проведение испытаний и т.д, – сказал он.

Также вводятся новые институты регулирования: оценка сейсмической опасности и оценка сейсмического риска. В проекте кодекса предусмотрены нормы по паспортизации существующих объектов, направленные для определения износа, проверки качества конструкций, признанию объекта ветхим, возможность реновации.

– Местные исполнительные органы должны обеспечивать проведение паспортизации в сейсмоопасных регионах для оценки сейсмической опасности и сейсмостойкости строительных объектов, - добавил вице-министр.

Тимур Карагойшин отметил, что принятие кодекса и сопутствующего закона будут способствовать приведению отечественных норм к международным стандартам развития, созданию приемлемых условий для благоприятной конкуренции, повышению качества проектирования и строительства, а также установлению эффективных мер государственного контроля за строительством.