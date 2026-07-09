Проектный офис рассмотрел вопросы базовых и социальных налоговых вычетов по ИПН

Под председательством заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина состоялось 20 заседание Проектного офиса внедрения нового Налогового кодекса. На нем рассмотрены вопросы применения базовых и социальных налоговых вычетов по индивидуальному подоходному налогу (ИПН), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

Одним из ключевых нововведений нового Налогового кодекса стало совершенствование системы налоговых вычетов и снижение налоговой нагрузки на граждан. В частности, введен базовый налоговый вычет в размере 30 МРП ежемесячно, но не более 360 МРП в календарный год. Он уменьшает налогооблагаемый доход физического лица и, соответственно, сумму ИПН к уплате. Кроме того, сохранены вычеты по обязательным пенсионным взносам, социальным отчислениям и взносам на обязательное социальное медицинское страхование.

В ходе заседания рассмотрен вопрос применения базового налогового вычета в случаях, когда размер дохода работника оказывается ниже суммы вычета. Ранее действовавший Налоговый кодекс предусматривал перенос превышения налоговых вычетов на последующие месяцы в пределах календарного года. В новой редакции Кодекса такая норма отсутствует.

Представители Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» предложили сохранить ранее действовавший механизм переноса неиспользованной части базового вычета. Вместе с тем представители Комитета государственных доходов пояснили, что идеология новой нормы заключается в предоставлении базового налогового вычета как ежемесячной меры поддержки граждан, прежде всего, работников с невысокими доходами. Поэтому базовый налоговый вычет применяется отдельно за каждый календарный месяц и не предусматривает перенос неиспользованной суммы на последующие налоговые периоды.

По итогам обсуждения решено, что Комитет государственных доходов подготовит официальные разъяснения, подтверждающие, что превышение базового налогового вычета на последующие календарные периоды не переносится.

Отдельное внимание участники заседания уделили вопросам применения социального налогового вычета по ИПН. Налоговым кодексом предусмотрен социальный налоговый вычет в размере 5 тыс. МРП для лиц с инвалидностью I и II групп, а также 882 МРП для лиц с инвалидностью III группы, родителей детей с инвалидностью, усыновителей, приемных родителей и опекунов.

Участники заседания отметили, что действующая редакция Налогового кодекса предусматривает возможность учета неиспользованной суммы социального налогового вычета при смене работодателя. Вместе с тем Кодекс не содержит прямого регулирования порядка применения такого вычета в случаях, когда физическое лицо одновременно работает у нескольких работодателей.

В ходе обсуждения было отмечено, что отсутствие четких правил может создавать риски неоднозначного применения нормы и ее недобросовестного использования. В этой связи Министерству финансов и Комитету государственных доходов поручено выработать единый подход, который обеспечит сохранение социальной направленности налоговой льготы и одновременно исключит возможность злоупотреблений при ее применении.