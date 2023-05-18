Проекты, востребованные жизнью

В столице состоялась образовательная конференция «Білімді ұрпақ – білімді ел», организованная общественным фондом «Қазақстан халқына».

Напомним, что в сфере образования фонд реализует пять благотворительных программ: «Развитие потенциала опорных школ в сельской местности», «Оснащение специальных школьных организаций образования», «Образовательные гранты», «Болашақ инженерлер», «Coursera – қазақ тілінде». Общий их бюджет сос­тавляет 37,5 млрд тенге.

– Разумеется, данные проекты – не результат каких– то инициатив, рожденных в тиши кабинетов, – отметил председатель правления ОФ «Қазақстан халқына» Болат Жамишев. – Это проекты, доказавшие свою актуальность и востребованность на практике. На наш взгляд, они могут использоваться для масштабирования на уровне всей страны.

Выступая на конференции, заместитель Премьер-министра Алтай Кульгинов подчеркнул особое внимание к сфере образования со стороны Президента.

– Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание поддержке сферы образования. Принято много важных решений, в частности, вступил в силу закон о статусе педагога. Зарплата учителей за три года увеличилась в два раза, бумажная работа сократилась вдвое. Однако существует еще ряд проб­лем, требующих безотлагательного решения, – отметил он.

Так, в разных областях страны наблюдается разный уровень качества образования. Явный разрыв наблюдается между городом и селом. В частности, по чтению – на 38 баллов, математике – на 22 балла, естествознанию – на 32. Перед Правительством и местными органами, подчеркнул Алтай Кульгинов, стоит задача нивелировать этот разрыв и приблизить стандарты нашего образования к международному уровню.

Помимо этого, наблюдается дефицит педагогов и управленческих кадров, особенно в регио­нах. Почти три тысячи школ не имеют доступа к высокоскоростному Интернету. Кроме того, на сегодня имеется дефицит общежитий примерно на 70 тыс. мест.

– Для системного решения воп­росов в этом году приняты две важные концепции. Первая – по развитию дошкольного, среднего, технического и профессионального образования. Вторая – нап­равленная на развитие высшего образования и науки, – рассказал Алтай Кульгинов.

До 2026 года планируется открыть 1,5 млн ученических мест. Часть из них будет создана в рамках национального проекта «Комфортная школа». Также реа­лизуются проект «Доступный Интернет», программа отбора и подготовки тысячи лидеров в образовании. До 2025 года будут модернизированы пять тысяч школ, открыты семь тысяч современных кабинетов робототехники, химии, биологии, физики.

Поэтапно решается и проблема нехватки мест в общежитии за счет ежегодного ввода 10 тыс. мест.

С августа прошлого года фонд «Қазақстан халқына» совместно с АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» начал благотворительный проект «Развитие потенциала опорных школ в сельской местности». В его рамках проведены 373 методических мероприятия, 426 педагогов прошли курсы повышения квалификации.

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек в своем выступлении отдельно остановился на международном проекте – образовательной платформе Coursera, с помощью которой можно найти обучающие курсы по разным направлениям.

– Главная сила Coursera — аналитика, которая измеряет обучение, дисциплину и мотивацию любого ребенка. На данный

момент на платформе уже прошел обучение 881 наш студент, – отметил он.

Одна из задач, которую минис­терство ставит перед собой на сегодня, – вырастить первого профессора-миллионера. Это важно для привлечения молодежи в нау­ку, чтобы талантливые молодые люди понимали: за счет интеллекта можно и нужно зарабатывать.

– При использовании Coursera интеллектуальная собственность остается за конкретным университетом и профессором. При этом за каждый материал, выложенный на платформе, человек будет получать свои роялти, которые могут доходить до 80 долларов за курс, – пояснил Саясат Нурбек.

В конференции также приняли участие депутаты Парламента, директора и преподаватели 130 опорных и специальных школ, ректоры 15 вузов.