Проезд для гуманитарных грузов по автодорогам будет бесплатным до 5 мая
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Водителям с таким грузом необходимо оставить заявку, позвонив по номеру колл-центра 1403, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «КазАвтоЖол»
«АО «НК «КазАвтоЖол» Министерства транспорта РК сообщает, что с 24 апреля по 5 мая 2024 года все гуманитарные грузы физических и юридических лиц, предназначенные для регионов, пострадавших от наводнений, могут бесплатно проезжать по платным дорогам», - говорится в сообщении компании.
Чтобы воспользоваться бесплатным проездом по платным дорогам, водителям автотранспортов необходимо оставить заявку, позвонив по номеру Колл-центра 1403. При подаче заявки потребуется указать государственный регистрационный номер автотранспорта и планируемый маршрут.