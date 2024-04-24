Проезд для гуманитарных грузов по автодорогам будет бесплатным до 5 мая

«АО «НК «КазАвтоЖол» Министерства транспорта РК сообщает, что с 24 апреля по 5 мая 2024 года все гуманитарные грузы физических и юридических лиц, предназначенные для регионов, пострадавших от наводнений, могут бесплатно проезжать по платным дорогам», - говорится в сообщении компании.