Профессионалы принимают поздравления

На торжественном собрании в Талдыкоргане представителям медиасферы посвятили самые теплые слова поздравления, вручив почетные грамоты и благодарст­венные письма от имени профильного ведомства и акима области Жетысу, а также государственные награды.

За вклад в развитие отечественной журналистики медали «Ерен еңбегі үшін» получили представители телеканала «Жетысу» Надежда Белова и Айдар Хусайынов, а также региональный собкор «Казахстанской правды» Дина Боранбаева. Пять ветеранов сферы – Роза Дуйсебаева, Азат Кусаинов, Ляйля Оналбаева, Мырзагали Нурсеитов и Нурланбек Несипбаев – удостоены медалей «Еңбек ардагерi». Еще трем представителям областных газет вручены нагрудные знаки Министерства культуры и информации «Ақпарат саласының үздігі».

Также в профессиональный праздник подвели итоги ежегодного областного конкурса среди журналистов «Құлагер». Статуэтки, дипломы и специальные денежные премии получили авторы лучших статьи, телесюжета и публикации в онлайн-издании, посвященных социально-экономическому развитию региона. За высокий профессионализм подобные награды вручены тем, чья работа не так заметна, но незаменима, – оператору, видеоинженеру и верстальщику. Победителем же специальной номинации «За профессиональное мастерство им. Б. Куранбека» стала журналист областного телеканала «Жетысу» Гульжан Кызайбаева.

В регионе сегодня успешно действуют 43 СМИ, в том числе 18 периодических изданий, две радиостанции и один телеканал, подчеркнул в поздравительной речи заместитель акима области Марлен Кольбаев. С активным развитием социальных сетей значимость профессиональной журналистики только возрастает.

– Журналисты всегда были связующим звеном между властью и народом, они способствуют укоренению в обществе принципов патриотизма, духовности, культуры, ответственного отношения к будущему своей страны, – отметил Марлен Кольбаев. – Пусть формат деятельности масс-медиа значительно трансформировался, но его основой всегда должны оставаться профессиональная этика и точность, справедливость и беспристрастность, независимость и ответственность.