Программа постдокторантуры активно реализуется в Abai University

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Второй выпуск постдокторантов успешно прошел в Abai University. В учебном заведении с целью расширения потенциала кадрового резерва в области науки ежегодно в порядке конкурса формируется пул постдокторантов.

Введенная в 2019 году программа на сегодня включает в себя 28 место. Постдокторанты, углубляясь в исследования, активно способствуют развитию науки.

В этом году семь молодых исследователей Abai University - Лайсханов Шахислам, Сапаргалиева Баян, Сейлхан Айнур, Серикова Самал, Байкулова Айгерим, Молдагали Бакитгул и Акимбекова Шырын - успешно завершили программу постдокторантуры и получили свидетельство об окончании.

В рамках данной программы постдокторанты достигли больших высот: один из них стал обладателем звания «Лучший преподаватель вуза РК», двое - государственной стипендии для талантливых молодых ученых и один - стипендиатом программы «Болашак».

В общей сложности за три года постдокторантами было опубликовано 55 статей в рецензируемых журналах базы Scopus и WoS, из них 29 - в журналах с высоким процентилем по CiteScore (процентиль не менее 50 и не менее Q1, Q2), и 81 статья в журналах, рекомендованных КОКСНВО МНВО РК.

Среди выпускников программы есть руководители научных проектов, финансируемых МНВО РК, а также международных проектов. Данные результаты положительно влияют на повышение исследовательского потенциала университета, а также на увеличение его показателей в мировых рейтингах.

Постдокторская программа в Abai University эффективно поддерживает молодых исследователей, способствуя их профессиональному росту и расширению научных компетенций. Эта инициатива также играет важную роль в формировании карьерного роста ученых не только в пределах Казахстана, но и в международном пространстве.

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