Программу Kids go free расширят

Бесплатный перелет детей будет распространен на детские группы в сопровождении одного взрослого руководителя

Фото: СЦК

Программу Kids go free планируют расширить. Об этом на пресс-конференции в СЦК сообщил вице-министр туризма и спорта РК Ержан Еркинбаев, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"На сегодняшний день программа бесплатного перелета детей внутри страны возможна до 18 лет, без ограничения количества детей, но в сопровождении родителей либо представителей, опекунов. Эта идея была заложена, чтобы развивать семейный туризм. Сейчас спрос и количество детей, которые предпочитают отдыхать в лагерях либо выезжают в другой регион на экскурсию со своим классным руководителем или вожатым, растет. Программа Kids go free – бесплатный перелет детей – будет распространена на детские группы в сопровождении одного взрослого руководителя, независимо от того, родитель он или классный руководитель", – сообщил вице-министр Еркинбаев.

Он отметил, что это предложение было предварительно обсуждено с депутатами парламента.

Ранее сообщалось, что казахстанские семьи сэкономили 26 млн тенге на детских авиаперелетах благодаря программе Kids go free.