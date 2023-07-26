Как можно сэкономить на детских авиаперелетах по Казахстану более 40% от запланированного бюджета

26 млн тенге сэкономили казахстанские семьи на детских авиаперелетах благодаря программе Kids Go Free, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

Фото: Kazpravda.kz

По данным ведомства, в первой половине 2023 года более 600 детей получили бесплатные авиабилеты в рамках программы Kids Go Free. Таким образом, 300 казахстанских семей, выбравших путешествия внутри страны, сэкономили до 26 млн тенге.

Отмечается, что самое выгодное путешествие в июне было зарегистрировано по маршруту Астана – Шымкент – Астана. 3 семьи с тремя или более детьми сэкономили более 40% от запланированного бюджета. В среднем в рамках Kids Go Free за тур путешествуют двое детей.

Kids Go Free – программа для семейного туризма, разработанная Министерством культуры и спорта. По ней казахстанцы могут получить бесплатные авиабилеты для детей от 2-х до 17 лет, купив у туроператора туристический пакет по направлениям внутри страны.

«Путешествовать по программе легко и доступно. Для этого нужно зайти на сайт kids.gofree.kz, получить консультацию и выбрать турпакет, подходящий для вашей семьи, предоставить необходимые документы, заключить договор на покупку турпакета и получить бесплатные авиабилеты для своих детей», – поделился пошаговым алгоритмом председатель Комитета индустрии туризма МКС РК Дастан Рыспеков.