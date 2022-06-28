Прохожий избил подростка, собирающего деньги на лечение ребёнка в Актобе

В Актобе подросток помогал собрать деньги на лечение ребенка. Его избил прохожий. Зачем это сделал, объяснить не смог, передает Kazpravda.kz со ссылкой на городскую газету «Диапазон».

Как сообщает издание, вечером возле гипермаркета "Дина" 15-летний подросток с ящиком для сбора денег детям подошел к мужчине. Рассказал ему, что ребенку нужна помощь, и если есть возможность, попросил помочь. В ответ неизвестный пнул подростка и избил до крови.

Неравнодушный прохожий успел все зафиксировать на видео: он узнал у подростка, что с ним случилось, а затем подошел к мужчине и начал спрашивать, зачем тот избил подростка. Внятного ответа не последовало.

В полиции сообщили, что мужчину задержали.

"Сотрудники полиции установили и задержали 31-летнего мужчину. Начато досудебное расследование по ст.293 УК РК "Хулиганство". Назначена психиатрическая экспертиза", – рассказали в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области.