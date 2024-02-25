Произведения казахстанского композитора прозвучали в Вашингтоне

Фото: МИД РК

В посольстве Казахстана в США при поддержке Вашингтонского международного совета фортепианного искусства состоялся вечер классической музыки, в рамках которого прозвучали произведения известного казахстанского композитора Нагима Мендыгалиева, а также американских и европейских авторов, сообщает МИД РК.

В роли исполнителя классических композиций выступила маэстро, со-основатель Вашингтонского сообщества классической музыки, пианистка Наталия Казарян.

Посол Казахстана Ержан Ашикбаев подчеркнул важность использования искусства и музыки в качестве инструмента дипломатии, который помогает преодолевать границы и способствует установлению прочных отношений на основе общих ценностей и уважения. Он отметил, что это универсальный язык, способный объединять людей разных культур и национальностей.