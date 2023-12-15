Алматинский производитель оштрафован за преувеличение свойств БАДов

Фото: Saumal.kz

Как показал анализ прокуратуры Алматинской области, в интернет-пространстве, в том числе на страницах популярных блогеров, спортсменов и артистов, распространяется реклама биологических активных добавок к пище (БАД) с преувеличением их свойств, передает корресподент Kazpravda.kz.

К примеру, в Сети активно рекламируется сублимированное сухое кобылье молоко «NEOSAUMAL, SAUMAL» (далее - SAUMAL), в качестве уникального продукта, лечащего сахарный диабет, онкологические и другие заболевания.

"С учетом жалобы граждан сотрудники ДГД проверили достоверность рекламы продукта. Установлено, что SAUMAL зарегистрирован в качестве биологически активной добавки к пище как общеукрепляющее, иммунно-стимулирующее, успокаивающее средство. Иными словами, лекарственными свойствами не обладает и не способно лечить болезни, указываемые в рекламе", – сообщили в прокуратуре.

В ведомстве напомнили, что реклама БАДов должна быть достоверной, распознаваемой без специальных знаний или применения специальных средств, не вводящей потребителей в заблуждение, злоупотребляя их доверием.

Также запрещается указывать в рекламе способы лечения сахарного диабета, онкологических и других заболеваний, представлять БАД как уникальный, наиболее безопасный и эффективный препарат.