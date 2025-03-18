Производительность труда в сельском хозяйстве Казахстана за пять лет выросла в два раза

Сельское хозяйство
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Об этом говорится в статье премьер-миниcтра РК Олжаса Бектенова «Шесть лет прогресса: Казахстан на пути устойчивого развития», посвященной итогам шести лет президентства Касым-Жомарта Токаева, передает Kazpravda.kz 

Фото: пресс-служба правительства РК

Производительность труда на одного занятого в сельском хозяйстве за пять лет выросла в два раза, достигнув 4,2 миллиона тенге. 

«Рекордный урожай зерновых в прошлом году демонстрирует эффективность мер государственной поддержки аграриев. За шесть лет на субсидирование агропромышленного комплекса выделено 2,5 трлн тенге, что поддержало рост валовой продукции сельского хозяйства в 1,8 раза – до 8,3 трлн тенге. Производительность труда на одного занятого в сельском хозяйстве за пять лет выросла в два раза, достигнув 4,2 млн тенге, а объем производства продуктов питания увеличился в 2,1 раза», — отмечено в статье главы правительства.

#рекорд #Бектенов #урожай #зерновые

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