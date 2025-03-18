Производительность труда в сельском хозяйстве Казахстана за пять лет выросла в два раза

Производительность труда на одного занятого в сельском хозяйстве за пять лет выросла в два раза, достигнув 4,2 миллиона тенге.

«Рекордный урожай зерновых в прошлом году демонстрирует эффективность мер государственной поддержки аграриев. За шесть лет на субсидирование агропромышленного комплекса выделено 2,5 трлн тенге, что поддержало рост валовой продукции сельского хозяйства в 1,8 раза – до 8,3 трлн тенге. Производительность труда на одного занятого в сельском хозяйстве за пять лет выросла в два раза, достигнув 4,2 млн тенге, а объем производства продуктов питания увеличился в 2,1 раза», — отмечено в статье главы правительства.